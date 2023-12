Doppelte Bescherung: Gleich zwei Weihnachtsbabys für Biathlon-Stars!

Slowakei/Frankreich - Doppeltes Babyglück im Biathlon ! Gleich für zwei Topstars der Szene kam an Weihnachten der Storch anstatt das Christkind: Sowohl die Slowakin Paulina Batovska Fialkova (31) als auch die nach der vergangenen Saison zurückgetretene Französin Anaïs Chevalier-Bouchet (30) sind am Heiligabend Mutter geworden.

Paulina Batovska Fialkova (31, l.) und Anaïs Chevalier-Bouchet (30, r.) standen 2018 am selben Tag auf dem Podium, 2023 begrüßten sie am selben Tag ihre Töchter. © MICHAL CIZEK / AFP

Was für eine Geschichte: Am 23. Dezember 2018 standen Batovska Fialkova und Chevalier-Bouchet im Massenstart von Nové Mesto gemeinsam auf dem Podium, fast auf den Tag genau fünf Jahre nach diesem Triumph teilen sie erneut ein wichtiges Datum in ihrem Leben.

Zunächst verkündete die 31-jährige Slowakin am Montag die Geburt von Tochter Romana, ihrem "Weihnachtswunder", das am 24. Dezember auf die Welt gekommen war.

Einen Tag später zog dann Chevalier-Bouchet nach und enthüllte, dass Tochter Lilo ebenfalls an Heiligabend geboren wurde!

Für Batovska Fialkova ist es das erste Kind, Chevalier-Bouchet wurde bereits im Herbst 2019 Mama der kleinen Emie.

Nach einem Jahr Babypause kehrte die Französin dann umso stärker in den Weltcup zurück - ob Batovska Fialkova es ihr gleichtut? Denn während Erstere bereits klarmachte, dass ihre Zeiten im Weltcup endgültig vorbei sind, äußerte sich die Slowakin bisher nicht dazu, ob sie im kommenden Winter wieder in den Biathlon-Zirkus einsteigen will.