DSV gibt Biathlon-Kader fürs große Saisonfinale bekannt, doch eine Entscheidung wirft Fragen auf

Oslo (Norwegen) - Von Donnerstag bis Sonntag steigt das große Saisonfinale im Biathlon am Holmenkollen in Oslo. Der Deutsche Skiverband gab am Dienstag dafür sein Aufgebot bekannt, doch eine Entscheidung wirft Fragen auf.

Vanessa Voigt (28) wird in Oslo auf jeden Fall an den Start gehen, sie beweist seit Wochen gute Form. © Minna Raitavuo/Lehtikuva/dpa

Denn eigentlich hätte der DSV in Norwegen mit sieben Frauen an den Start gehen können, doch der zusätzliche Platz, den der Verband durch eine Top-Ten-Platzierung in der Gesamtwertung des zweitklassigen IBU-Cups erhält, bleibt unbesetzt.

So gehen Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Selina Grotian, Marlene Fichtner und Julia Kink an den Start. Auf Instagram schrieb der DSV lediglich, dass Anna Weidel nach Krankheit noch nicht wieder fit sei.

Aushängeschild Franziska Preuß hatte nach den Olympischen Winterspielen ihre Karriere beendet, doch aus dem IBU-Cup oder sogar den Juniorinnen hätten durchaus Athletinnen starten können, wie beispielsweise Hanna Kebinger (28) oder Sydney Wüstling (17), die bei der Junioren-WM Dritte im Sprint und Erste in der Staffel wurde.

Auch ohne den siebten Startplatz versucht das deutsche Frauen-Team, beim letzten Weltcup Finnland weiter auf Abstand zu halten und so den fünften Platz im Nationencup zu erreichen, der auch in der kommenden Saison sechs Weltcup-Startplätze für Deutschlands Damen garantieren würde.