DSV gibt Biathlon-Kader fürs große Saisonfinale bekannt, doch eine Entscheidung wirft Fragen auf
Oslo (Norwegen) - Von Donnerstag bis Sonntag steigt das große Saisonfinale im Biathlon am Holmenkollen in Oslo. Der Deutsche Skiverband gab am Dienstag dafür sein Aufgebot bekannt, doch eine Entscheidung wirft Fragen auf.
Denn eigentlich hätte der DSV in Norwegen mit sieben Frauen an den Start gehen können, doch der zusätzliche Platz, den der Verband durch eine Top-Ten-Platzierung in der Gesamtwertung des zweitklassigen IBU-Cups erhält, bleibt unbesetzt.
So gehen Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Selina Grotian, Marlene Fichtner und Julia Kink an den Start. Auf Instagram schrieb der DSV lediglich, dass Anna Weidel nach Krankheit noch nicht wieder fit sei.
Aushängeschild Franziska Preuß hatte nach den Olympischen Winterspielen ihre Karriere beendet, doch aus dem IBU-Cup oder sogar den Juniorinnen hätten durchaus Athletinnen starten können, wie beispielsweise Hanna Kebinger (28) oder Sydney Wüstling (17), die bei der Junioren-WM Dritte im Sprint und Erste in der Staffel wurde.
Auch ohne den siebten Startplatz versucht das deutsche Frauen-Team, beim letzten Weltcup Finnland weiter auf Abstand zu halten und so den fünften Platz im Nationencup zu erreichen, der auch in der kommenden Saison sechs Weltcup-Startplätze für Deutschlands Damen garantieren würde.
Biathlon: Bei den Männern nutzt der DSV die Zusatzquote und startet mit acht Athleten in Oslo
Bei den Männern hingegen nutzt der DSV die durch die Quote zusätzlich erlangten Startplätze und schickt mit Elias Seidel und Franz Schaser zwei junge Athleten ins Weltcup-Finale in Oslo. Letzterer feiert dabei sein Debüt.
"Beide haben zuletzt im IBU-Cup mit Podiumsplätzen auf sich aufmerksam gemacht, Elias konnte dort sogar einen Sieg feiern", sagt Sportdirektor Felix Bitterling. Für sie gehe es jetzt darum, "erste Erfahrungen im Weltcup zu sammeln."
"Das soll ihnen helfen, sehr motiviert ins Sommertraining zu starten und die Lücke zu den etablierten Athleten weiter zu schließen, um zu Beginn der nächsten Saison ein ernstes Wort bei der Vergabe der Weltcup-Plätze mitreden zu können", fügte Bitterling an.
Auch Simon Kaiser erhält einen Startplatz. Zudem gehen Philipp Nawrath, Justus Strelow, Philipp Horn, Lucas Fratzscher, und Leonhard Pfund an den Start. Danilo Riethmüller fehlt erkrankt in Oslo.
Titelfoto: Minna Raitavuo/Lehtikuva/dpa