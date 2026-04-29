Knallhart durchgegriffen! Biathlon-Nation schmeißt amtierenden Weltmeister aus dem Kader

Norwegen - Paukenschlag im norwegischen Biathlon ! Dass angesichts der unfassbar starken Konkurrenz eine einzige Saison reichen kann, um den Anschluss zu verlieren, bekommt jetzt Endre Strømsheim (28) am eigenen Leib zu spüren: Obwohl er amtierender Massenstart-Weltmeister ist, fliegt der 28-Jährige aus dem Kadersystem und ist nicht länger Teil der Nationalmannschaft!

Endre Strømsheim (28) krönte sich vor etwas mehr als einem Jahr zum Weltmeister in der Königsdisziplin Massenstart. Jetzt fliegt er allerdings aus dem Kadersystem der Norweger. © Martin Schutt/dpa

Am Mittwoch gab der norwegische Biathlon-Verband die offiziellen Nationalmannschaften für die kommende Saison bekannt.

Doch zwei prominente Namen fehlen komplett: Strømsheim und Vebjørn Sørum (27), beide im vergangenen Jahr noch Teil des Elite-Teams, haben es nicht einmal in den B-Kader geschafft! Damit sind die beiden nun auf sich alleine gestellt, was Finanzierung und Planung ihres Trainings angeht.

Besonders für Strømsheim ist das ein heftiger Rückschlag: Lange hatte der 28-Jährige im IBU-Cup, der zweiten Liga des Biathlons, alles in Grund und Boden gelaufen, aber keine Chance im Weltcup bekommen.

In seiner ersten vollständigen Saison bei den Weltbesten belegte er sogleich den siebten Platz im Gesamtweltcup und ließ 2025 sogar zwei WM-Titel mit der Staffel und im Massenstart folgen, erlebte im vergangenen Winter allerdings eine Saison zum Vergessen. Von Krankheit und Formschwäche geplagt bestritt er nur vier Weltcup-Rennen und beendete seinen Winter schließlich vorzeitig.

Zumindest einen Lichtblick gibt es für den zweimaligen Weltcup-Sieger: Als amtierender Weltmeister gehört er automatisch zum WM-Kader 2027 und hat ein individuelles Startrecht im Massenstart. Bis zu diesem Zeitpunkt werde er im Rahmen des Nationalmannschaftssystems betreut, teilte der Verband mit.