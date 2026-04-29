Knallhart durchgegriffen! Biathlon-Nation schmeißt amtierenden Weltmeister aus dem Kader
Norwegen - Paukenschlag im norwegischen Biathlon! Dass angesichts der unfassbar starken Konkurrenz eine einzige Saison reichen kann, um den Anschluss zu verlieren, bekommt jetzt Endre Strømsheim (28) am eigenen Leib zu spüren: Obwohl er amtierender Massenstart-Weltmeister ist, fliegt der 28-Jährige aus dem Kadersystem und ist nicht länger Teil der Nationalmannschaft!
Am Mittwoch gab der norwegische Biathlon-Verband die offiziellen Nationalmannschaften für die kommende Saison bekannt.
Doch zwei prominente Namen fehlen komplett: Strømsheim und Vebjørn Sørum (27), beide im vergangenen Jahr noch Teil des Elite-Teams, haben es nicht einmal in den B-Kader geschafft! Damit sind die beiden nun auf sich alleine gestellt, was Finanzierung und Planung ihres Trainings angeht.
Besonders für Strømsheim ist das ein heftiger Rückschlag: Lange hatte der 28-Jährige im IBU-Cup, der zweiten Liga des Biathlons, alles in Grund und Boden gelaufen, aber keine Chance im Weltcup bekommen.
In seiner ersten vollständigen Saison bei den Weltbesten belegte er sogleich den siebten Platz im Gesamtweltcup und ließ 2025 sogar zwei WM-Titel mit der Staffel und im Massenstart folgen, erlebte im vergangenen Winter allerdings eine Saison zum Vergessen. Von Krankheit und Formschwäche geplagt bestritt er nur vier Weltcup-Rennen und beendete seinen Winter schließlich vorzeitig.
Zumindest einen Lichtblick gibt es für den zweimaligen Weltcup-Sieger: Als amtierender Weltmeister gehört er automatisch zum WM-Kader 2027 und hat ein individuelles Startrecht im Massenstart. Bis zu diesem Zeitpunkt werde er im Rahmen des Nationalmannschaftssystems betreut, teilte der Verband mit.
Biathlon: Karoline Offigstad Knotten wieder Teil des Nationalteams
Auch Sørum, der in der Saison 2024/25 noch fest zum Weltcup-Team der Norweger gehörte und sich mit seinen guten Leistungen inklusive eines Weltcupsiegs dort ins A-Team kämpfte, ist nach einem Jahr voller Rückenprobleme, in dem er nur einen Weltcup-Start absolvierte, jetzt komplett außen vor.
Ihn trifft es allerdings noch härter als Strømsheim, da er keinen WM-Titel im Rücken hat, durch dem ihm Extra-Betreuung zuteilwird.
Schon im vergangenen Jahr hatte es Wirbel um die Zusammensetzung der norwegischen Biathlon-Kader gegeben, als Karoline Offigstad Knotten (31) als damals zweitbeste Norwegerin des Winters nach Unstimmigkeiten mit dem Verband aus dem Kadersystem geflogen war.
Der Zwist scheint allerdings beiseite gelegt zu sein: Bei der aktuellen Kaderbekanntgabe wird die Ex-Freundin von DSV-Ass Philipp Nawrath (33) wieder im Eliteteam gelistet.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa