Nach 14 Jahren im Weltcup: Deutscher Biathlon-Star hört auf

Reit im Winkl - Der nächste DSV-Star hängt Ski und Gewehr an den Nagel: Johannes Kühn (34) verkündete am Freitag sein Karriereende! Nach 24 Jahren Biathlon , davon 14 im Weltcup-Zirkus, ist für den Athleten des WSV Reit im Winkl Schluss.

Johannes Kühn (34) bei einem seiner letzten Weltcup-Rennen im Januar in Ruhpolding. © dpa | Sven Hoppe

"Normalerweise geht heute das Training für den nächsten Winter los. Dieses Jahr ohne mich", erklärte der 34-Jährige am 1. Mai auf seiner Instagram-Seite. Nach all den Jahren sei es Zeit, die "aktive Karriere" zu beenden.

Nach einer erfolgreichen Jugend-Laufbahn (unter anderem vier WM-Goldmedaillen), feierte er sein Debüt im IBU-Cup im November 2011 - knapp ein Jahr später konnte Kühn dann das erste Mal in der ersten Biathlon-Riege beweisen.

"Ich durfte zu einigen Weltmeisterschaften, zu zwei Olympischen Spielen und über 200 mal im Weltcup starten. Als Kind hätte man von so etwas geträumt!", erinnerte sich der Zollhauptwachmeister.

Dabei dauerte es mehrere Jahre, bis sich Kühn im Weltcup-Team etablierte. Im Frühjahr 2017 wurde er vom DSV schließlich in die Lehrgangsgruppe 1a aufgenommen - zusammen mit den deutschen Topstars Benedikt Doll (36), Erik Lesser (37), Simon Schempp (37) und Arnd Peiffer (39). Danach zählte über Jahre zu den stärksten Läufern aller Biathleten - und war dauerhaft im Weltcup zu Hause.