DSV knallhart! Zwei deutsche Biathlon-Stars nach nur einer Woche aussortiert

Planegg - Das ging schnell! Schon nach der ersten Weltcup-Station im Biathlon hat der DSV durchgegriffen und an seinem Kader für den nächsten Stopp geschraubt. Für zwei deutsche Biathleten geht es damit schon nach einer Woche wieder zurück in den IBU-Cup!

Für beide Deutsche lief der Start in die Weltcup-Saison nicht nach Plan: Zobel verpasste in beiden Einzelrennen, die er bestritt, aufgrund von schwachen Schießleistungen klar die Punkteränge und damit den abschließenden Massenstart, für Puff war aufgrund einer Erkrankung bereits nach dem Auftakt-Einzel Schluss, bei dem sie nur 74. wurde.

Der DSV gab am heutigen Montag sein Aufgebot für die Wettkämpfe im österreichischen Hochfilzen bekannt. Dabei gab es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen eine Veränderung zu sehen: David Zobel (28) und Johanna Puff (22) sind in Österreich nicht mehr mit von der Partie!

Johanna Puff (22) erkrankte in Kontiolahti und muss jetzt ihren Platz im Weltcup-Kader freigeben. © Hendrik Schmidt/dpa

Während Kaiser bereits in der Vorbereitung nur haarscharf die Qualifikation für die erste Liga verpasst hatte und im IBU-Cup seither in jedem Rennen die Top Ten erreicht hatte, tauchte Fichtner erst am vergangenen Wochenende vermehrt im Fokus der Trainer auf, als sie nacheinander erst zweite im Sprint wurde und dann die anschließende Verfolgung gewann.

Für diese Leistungen werden Kaiser und Fichtner nun mit dem Platz im Weltcup-Team belohnt - doch je nachdem, was sie für Ergebnisse erzielen, könnte die Lage im DSV-Team schon nach Hochfilzen wieder komplett anders aussehen.

Noch härter geht es übrigens bei den norwegischen Biathleten zu: Dort muss der Gesamtweltcup-Dritte (!) des Vorjahres, Johannes Dale-Skjevdal (27), ebenfalls nach einer schwachen Weltcup-Station in den IBU-Cup ausweichen.

Für den 27-Jährigen ist nach Kontiolahti vorerst Schluss, für ihn rückt der aktuell Führende der IBU-Cup-Wertung, Martin Uldal (23), nach.