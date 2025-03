Sie folgt ihrem Partner in den Ruhestand: Biathlon-Ass beendet Karriere

Oslo (Norwegen) - Das Finale der Biathlon-Saison steht vor der Tür und damit werden wieder einige Karrieren zu Ende gehen. So auch die der kanadischen Top-Athletin Emma Lunder: Die 33-Jährige wird elf Jahre nach ihrem Weltcup-Debüt nach diesem Winter das Gewehr an den Nagel hängen.

Emma Lunder (33) ging im Februar bei ihrer siebten Biathlon-WM an den Start. Weitere werden aber nicht hinzukommen. © FRANCK FIFE / AFP

Das kündigte Lunder in einem emotionalen Instagram-Post an.

"Es ist Zeit, sich zu verabschieden", schrieb die Kanadierin zu einer Reihe von Bildern, die im Laufe ihrer langen Karriere entstanden: "Die Rennen in Oslo werden die letzten meiner Karriere sein."

Es sei unmöglich, in Worte zu fassen, was die vergangenen 17 Jahre in diesem Sport für sie bedeutet hatten, erklärte Lunder: "Von meinen ersten internationalen Rennen im Jahr 2009 bis zu meinen ersten Weltcups hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich Kanada später bei sieben Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen vertreten würde."



Doch nach ihrem Weltcup-Debüt 2014 entwickelte sie sich zur besten Biathletin Kanadas. Der Sprung aufs Podest gelang der 33-Jährigen zumindest im Weltcup nie, in der erweiterten Weltspitze war die Skijägerin aber durchaus das eine oder andere Mal zu finden.