Frust oder Ernst? Biathlon-Star lässt Rücktritts-Bombe platzen

Oslo (Norwegen) - Spricht da nur der Frust aus ihr oder meint sie es ernst? Die norwegische Top-Biathletin Ingrid Landmark Tandrevold (28) erlebte im Sprint am heimischen Holmenkollen ein Rennen zum Vergessen - und sprach danach über einen möglichen Rücktritt!

Ingrid Landmark Tandrevold (28) zeigte in Oslo nicht die erhoffte Leistung und war danach sichtlich bedient. © Martin Schutt/dpa

Im drittletzten Saisonrennen schoss Tandrevold gleich dreimal daneben und landete so nur auf dem 55. Platz, was zudem auch noch eine schlechte Ausgangslage für den Sprint am Samstag bedeutet.

Der Frust saß entsprechend tief und entlud sich im Interview nach dem Rennen.

"Ich habe das Gefühl, dass ich letztes Jahr sehr viel Arbeit geleistet habe und dafür sehr wenig Ertrag bekommen habe. Dann kommt man an einen Punkt, an dem man sich fragt: 'Wie viel soll ich noch investieren, wenn es keine Ergebnisse bringt?'", fragte die 28-Jährige beim Aftonbladet.

Und ließ dann durchblicken, dass dies ihre letzte Saison gewesen sein könnte: "Wir werden sehen. Ich fühle keine große Motivation für ein komplettes neues Trainingsjahr."