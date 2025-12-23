Er wurde nur 27 Jahre alt: Biathlon-Star tot in Hotelzimmer gefunden
Norwegen/Italien - Die Biathlon-Welt trauert um Sivert Guttorm Bakken (†27). Der Norweger wurde tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Alpenort Lavazè gefunden.
Das bestätigte der norwegische Biathlonverband in einer offiziellen Pressemitteilung.
"Unsere Gedanken sind in erster Linie bei Siverts Familie und allen ihm Nahestehenden. Wir kooperieren mit den italienischen Behörden vor Ort", erklärte Verbandschefin Emilie Nordskar darin.
Eine Todesursache sei noch nicht bekannt, wie sie gegenüber dem norwegischen Rundfunksender NRK anfügte. "Wir werden nun Siverts Familie und seine Angehörigen sowie die anderen Biathleten und die gesamte Biathlon-Familie unterstützen", so Nordskar weiter. Krisenteams kümmern sich demnach um Teammitglieder und die Angehörigen.
Ein Polizeisprecher habe dem Sender zudem mitgeteilt, dass der genaue Hergang der Geschehnisse noch geklärt werden müsse.
"Es ist extrem traurig und ungerecht, dass jemand in so jungen Jahren so plötzlich versterben muss", erklärte sein ehemaliger Kollege Johannes Thingnes Bø (32) darüber hinaus.
"Er war eines der größten Talente, die der norwegische Biathlon je hervorgebracht hat. Er hatte immer ein Lächeln im Gesicht und stets einen freundlichen Spruch parat", erinnerte sich der fünffache Olympiasieger.
Sivert Guttorm Bakken kämpfte sich nach Herzmuskelentzündung zurück
Bakken hatte in der Saison 2021/22 sein Weltcup-Debüt gefeiert und sich gleich die kleine Kristallkugel im Massenstart geangelt. Er wurde jenen Winter auch für die Olympischen Spiele in Peking nominiert, kam aber letztlich nicht zum Einsatz.
Nach dem Karrierehöhepunkt folgte jedoch der große Rückschlag. Infolge seiner dritten Corona-Impfung wurde bei dem Norweger eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert, die ihn zwei komplette Saison zum Zuschauen verdammte und auch sein Privatleben mächtig einschränkte, wie er in mehreren Interviews erklärte.
Zur Saison 2024/25 kämpfte sich Bakken aber zurück und gab sein Comeback im IBU-Cup, wo er umgehend mehrfach zum Sieg und aufs Podest fuhr. Diesen Winter schaffte er es dann sogar wieder in den norwegischen Weltcup-Kader und noch vor zwei Wochen auf den vierten Platz beim Start über 20 Kilometer in Östersund.
Nach dem Weltcup im französischen Annecy/Le Grand Bornand war der 27-Jährige für das Höhentraining über Weihnachten nach Lavazè gereist.
Am Dienstagabend findet in seiner Geburtstag Lillehammer ein Gedenkgottesdienst für den Biathleten statt.
Erstmeldung von 18.33 Uhr, zuletzt aktualisiert 19.03 Uhr.
Titelfoto: IMAGO / Bildbyran