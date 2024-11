Gesamtweltcup-Siegerin verletzt! Biathlon-Superstar muss Saisonstart absagen

Mit Lisa Vittozzi muss die amtierende Gesamtweltcup-Siegerin den Biathlon-Saisonstart absagen. © Jeff Mcintosh/The Canadian Press/AP/dpa

Wie der italienische Verband am heutigen Mittwoch mitteilte, plagt sich die 29-Jährige bereits seit einiger Zeit mit Rückenproblemen herum, die sie in den vergangenen Wochen dazu gezwungen hätten, das Trainingspensum herunterzuschrauben.

In Absprache mit ihren Trainern habe sie deshalb beschlossen, den Saisonauftakt in Finnland (30. November bis 8. Dezember) auszulassen und sich stattdessen auf die zweite Weltcup-Station in Hochfilzen (13. bis 15. Dezember) vorzubereiten.

Diese Nachricht kommt durchaus überraschend, schließlich hatte sich Vittozzi bei den Sommer-Wettkämpfen weiter in der überragenden Verfassung des vergangenen Winters gezeigt.

Bei den Italienischen Meisterschaften holte sie überlegen beide Titel, kurze Zeit später dominierte sie dann auch den City Biathlon in Dresden vor der starken Konkurrenz um Franziska Preuß (30) und Ingrid Landmark Tandrevold (28).