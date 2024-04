"Gewehr steht im Regal": Biathlon-Star zieht Reißleine und wechselt die Sportart!

Trotzdem seien die ausbleibenden Ergebnisse, durch die sie auch immer wieder in den zweitklassigen IBU-Cup zurückgestuft wurde , nicht der Grund für ihren Biathlon-Rücktritt: "Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, dass alles zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt, und der Zeitpunkt war jetzt sehr günstig."

"Dann gab es zwei schlechtere Saisons, in denen das Schießen nicht geklappt hat, und wenn das Skifahren geklappt hat, war ich trotzdem nicht zufrieden", sagte Nilsson.

Sie habe in ihren ersten beiden Jahren als Skijägerin große Fortschritte gemacht, worauf sie sehr stolz sei, erzählt die 30-Jährige. Der Höhepunkt: Ihr erstes (und einziges) Einzelpodium im Weltcup im März 2022.

Sie ist Olympiasiegerin , mehrfache Weltmeisterin und gewann den Sprint-Weltcup im Langlauf: Als Stina Nilsson 2020 ankündigte, dass sie in Zukunft mit dem Gewehr auf dem Rücken über die Loipen flitzen wolle, waren die Erwartungen an die Schwedin hoch.

Stina Nilsson wird in Zukunft wieder ohne Gewehr auf dem Rücken auf der Loipe zu finden sein. © JOE KLAMAR / AFP

Stattdessen will sie jetzt wieder zu ihrer ersten Liebe, dem Langlaufen zurückkehren, sich dort aber auf den Langstreckenlauf spezialisieren, nachdem sie ihre großen Erfolge fast alle über Sprint-Distanzen gefeiert hat. Sie unterschrieb bereits einen Zweijahresvertrag bei einem norwegischen Skiteam.

Der Abschied vom Biathlon sei ihr sehr leicht gefallen, betonte die Schwedin.

"Ich als Mensch bin hundertprozentig so oder so, und wenn ich das Gefühl habe, dass ich damit fertig bin, und das war der Fall, nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, dann ist es so, als würde ich ein Buch schließen und ein neues aufschlagen."

Und auch, wenn es sportlich nicht für den ganz großen Wurf gereicht hat, zumindest privat hat Nilsson durch ihren Sportarten-Wechsel den Hauptgewinn gezogen.

Im schwedischen Biathlon-Team lernte sie ihren Lebensgefährten Emil Nykvist (27) kennen, im vergangenen Frühjahr machten die beiden ihre Beziehung öffentlich.