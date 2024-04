Bundestrainer verrät: Diese drei Biathlon-Stars sind für kommende Saison bereits gesetzt!

Mit Janina Hettich-Walz (27, l.) und Vanessa Voigt (26, 2.v.r.) haben zwei Silbermedaillen-Gewinnerinnen von Nové Město ihren Platz im Weltcup für die kommende Saison sicher. © Hendrik Schmidt/dpa

Sechs Plätze haben die deutschen Biathleten im Weltcup zur Verfügung - und drei sind für die kommende Saison bereits belegt, wie Mehringer im Podcast Extrarunde verriet.

"Wer unter Top 15 im Weltcup war, der wird auch sicher im nächsten Jahr im Weltcup starten können", sagte der 42-Jährige.

Bedeutet konkret: Franziska Preuß (30), Vanessa Voigt (26) und Janina Hettich-Walz (27) können schon einmal für den kommenden Winter planen!

Voigt belegte in der abgelaufenen Saison als beste Deutsche im Gesamtweltcup den achten Platz, ist zudem die beste Schützin des gesamten Feldes und holte in der Single-Mixed-Staffel in Antholz zusammen mit Justus Strelow (27) den einzigen Sieg mit Beteiligung einer deutschen Frau.

Hettich-Walz folgte ihr auf Rang zehn, überholte im letzten Rennen noch knapp Preuß auf Platz elf. Während die 27-Jährige für die einzige Einzelmedaille einer deutschen Frau bei der WM sorgte, war ihre drei Jahre ältere Kollegin dauerhaft in der Weltspitze zu finden, musste allerdings fast die Hälfte der Saisonrennen krankheitsbedingt absagen.