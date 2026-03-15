Riesenfrust bei zwei deutschen Biathlon-Stars: Darum sind sie so genervt!

Otepää (Estland) - Seit der Enttäuschung bei den Olympischen Winterspielen im Biathlon , als das deutsche Team eine einzige Bronzemedaille holte, wollten sich die Athleten im Saisonfinale noch einmal selbst beweisen, dass es besser geht. Doch in Otepää sind nach diesem Wochenende zwei Deutsche schon wieder ordentlich genervt.

Für David Zobel (29) ist die Saison nach enttäuschenden Resultaten in der Loipe vorzeitig beendet. © Hendrik Schmidt/dpa

"Im Moment bin ich sehr bedient und muss mein bescheidenes Saisonende trotz einer meiner besten Saisons erstmal verarbeiten", schrieb David Zobel am Sonntag auf seinem Instagram-Profil.

Weder im finnischen Kontiolahti, noch in Estland konnte der 29-Jährige überzeugen. "Am Schießstand lief es gut, aber leider konnte ich läuferisch nicht mehr an die Leistungen von Oberhof und Ruhpolding anknüpfen", erklärte er.

In Finnland ging er nur im Einzel an den Start, belegte dort mit nur zwei Schießfehlern in vier Einlagen Rang 35. In Otepää lag er nach dem Sprint trotz nur eines Schießfehlers beim zweimaligen Schießen abgeschlagen auf Platz 60. Im Verfolgungswettbewerb leistete er sich bei viermal Schießen drei Fehler und kam auf Rang 38 ein.

"Nach zwei gebrauchten Wochenende in Kontiolahti und Otepää wars das für mich in dieser Saison", erklärte er. Beim Saisonfinale im norwegischen Oslo wird er nicht dabei sein.