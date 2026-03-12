Schreckmoment für deutschen Biathlon-Star: Plötzlich ist seine Waffe weg

Biathlon-Star Justus Strelow musste einen Schreckmoment verarbeiten: Bei der Ankunft in Tallinn war plötzlich seine Waffe weg, auch die Sportsachen fehlten.

Von Tina Hofmann

Tallinn (Estland) - Da ist ihm ordentlich der Schreck in die Glieder gefahren: Deutschlands Biathlon-Star Justus Strelow (29) war auf dem Weg zum Weltcup nach Otepää, als plötzlich seine Waffe und auch die gesamte Kleidung weg waren.

Der Schreck für Deutschlands Biathlet Justus Strelow (29) war groß, als am Montag in Tallinn auf einmal seine Waffe fehlte. © Hendrik Schmidt/dpa Dabei begann der Montagmorgen für den Hermsdorfer ganz normal. Der Bronzemedaillen-Gewinner in der Mixed-Staffel bei den Olympischen Winterspielen hatte sich schon 3.45 Uhr auf den Weg nach München gemacht. Von dort aus sollte er über Kopenhagen nach Tallinn fliegen, später noch drei Stunden mit dem Bus nach Otepää reisen. Alles verlief reibungslos, doch am Gepäckband in Estland kam das böse Erwachen: Sporttasche und Gewehr waren weg! "Am Gepäckband musste ich feststellen, dass meine Sporttasche den Anschlussflug verpasst hatte. Und noch viel gravierender: Am Sperrgepäckschalter des Flughafens konnte ich auch meinen Waffenkoffer nicht in Empfang nehmen. Dieser war ebenfalls in Kopenhagen stecken geblieben", schrieb Justus Strelow in seiner Kolumne bei Sport.de. Da seine Waffe aus Sicherheitsgründen nicht nachgeliefert werden durfte, musste der Biathlet unerwartet eine Nacht in Tallinn bleiben.

Biathlon: Justus Strelow joggt sich in Tallinn den Frust aus den Knochen