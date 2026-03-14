Rücktrittswelle rollt weiter: Nächster Biathlon-Star beendet die Karriere
Otepää (Estland) - Die Rücktrittswelle im Biathlon rollt weiter: Nach Franziska Preuß (32), Dorothea Wierer (35) und Paulína Bátovská Fialková (33) beendet nun die nächste Athletin ihre Karriere: Tereza Vinklárková (27) macht nach der Saison Schluss!
Allerdings gibt es bei der Tschechin im Vergleich zu den anderen eine Ausnahme: Sie hängt die Skier nicht komplett an den Nagel, sondern wechselt die Sportart. Demnächst wird sie im Skilanglauf antreten.
"Nach so vielen Jahren mit Problemen, habe ich bewiesen, dass ich das Potenzial habe, auf dem höchsten Level mitzuhalten, allerdings suche ich noch immer nach Stabilität. Ich will nicht weiter einfach nur hoffen, dass mein Immunsystem es mir ermöglicht, mich im nächsten Jahr noch weiter zu verbessern", sagte sie dem tschechischen Portal "bezky.net".
Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina hatte Vinklárková mit einem elften Platz im Einzel sowie dem fünften Platz mit der Staffel für Aufsehen gesorgt. Ihre besten Ergebnisse erzielte sie stets mit ihren Kolleginnen.
Doch für einen ganz großen Durchbruch reichte es für die 27-Jährige nie, weil sie immer wieder durch gesundheitliche Probleme ausgebremst wurde.
Biathlon: Tereza Vinklárková widmet sich einer extremen Form des Skilanglaufs
Um für die Olympischen Spiele in Italien richtig in Form zu kommen, trainierte Vinklárková auf der Langstrecke im Skilanglauf und verliebte sich in die Sportart und den Gedanken, das Gewehr beiseite zu legen.
"Ich habe mich im vergangenen Herbst in die Langstrecke verliebt. Ursprünglich war es einfach nur als andere Art Vorbereitung für die olympische Saison gedacht, aber die Erfahrung hat sich in etwas Weitreichenderes entwickelt", berichtete sie.
Ihr kurzfristiges Ziel sind die Ski Classics, eine Wettkampfserie, bei der Rennen über 90 Kilometer bestritten werden. Dabei schließt sie sich dem "Vltava Fund Ski Team" an, einem tschechischen Ski Classics Profiteam.
Nach sieben Jahren auf der internationalen Biathlon-Bühne wird sie nun also beim Weltcup-Finale im norwegischen Oslo am kommenden Wochenende Abschied nehmen. Aktuell ist sie noch bei der vorletzten Station im estnischen Otepää im Einsatz, wurde im Sprint am Freitag aber nur 76.
Titelfoto: FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP