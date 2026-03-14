Rücktrittswelle rollt weiter: Nächster Biathlon-Star beendet die Karriere

Otepää (Estland) - Die Rücktrittswelle im Biathlon rollt weiter: Nach Franziska Preuß (32) , Dorothea Wierer (35) und Paulína Bátovská Fialková (33) beendet nun die nächste Athletin ihre Karriere: Tereza Vinklárková (27) macht nach der Saison Schluss!

Tereza Vinklárková (27) legt ihr Biathlon-Gewehr zur Seite und wechselt die Sportart. © FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP

Allerdings gibt es bei der Tschechin im Vergleich zu den anderen eine Ausnahme: Sie hängt die Skier nicht komplett an den Nagel, sondern wechselt die Sportart. Demnächst wird sie im Skilanglauf antreten.

"Nach so vielen Jahren mit Problemen, habe ich bewiesen, dass ich das Potenzial habe, auf dem höchsten Level mitzuhalten, allerdings suche ich noch immer nach Stabilität. Ich will nicht weiter einfach nur hoffen, dass mein Immunsystem es mir ermöglicht, mich im nächsten Jahr noch weiter zu verbessern", sagte sie dem tschechischen Portal "bezky.net".

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina hatte Vinklárková mit einem elften Platz im Einzel sowie dem fünften Platz mit der Staffel für Aufsehen gesorgt. Ihre besten Ergebnisse erzielte sie stets mit ihren Kolleginnen.

Doch für einen ganz großen Durchbruch reichte es für die 27-Jährige nie, weil sie immer wieder durch gesundheitliche Probleme ausgebremst wurde.