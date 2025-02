Heftige Anschuldigungen bei der Biathlon-WM! Hat Trainer Top-Athlet den Finger gebrochen?

Der Teamarzt habe zwar sein Bestes gegeben, ihn für die restlichen Rennen wieder fit zu machen, doch er habe gewusst, dass die Wettkämpfe damit für ihn gelaufen seien, so der Einzel-Dritte von Ruhpolding. Jetzt wolle er ein Krankenhaus aufsuchen.

Der Vorfall involviere Nationalcoach Ilmars Bricis (54), der ihm den Finger gebrochen und seine Nase geprellt habe, auch seine Schulter sei schwer in Mitleidenschaft gezogen worden!

"Nach der Single-Mixed-Staffel [bei dem er in letzter Minute von der Startliste genommen und ausgetauscht worden war, Anm. d. Red.] gab es einen großen Zwischenfall, der meine Teilnahme an der Männerstaffel und dem Massenstart gefährdete", erzählte Rastorgujevs laut Delfi im lettischen Fernsehen.

Andrejs Rastorgujevs (l.) stand im vergangenen Jahr noch auf dem WM-Podium im Massenstart, in diesem Jahr reichte es mit nur einem Schießfehler nur für Platz 20 - wegen seiner Verletzungen? © MICHAL CIZEK / AFP

Kurze Zeit später bestätigte der lettische Verband LFB dann gegenüber Delfi, dass es tatsächlich einen Konflikt zwischen Rastorgujevs und Bricis gegeben habe.

Stellung bezog der LFB noch nicht, stattdessen wolle man erst beiden Seiten die Gelegenheit geben, ihre Version der Ereignisse darzulegen und dann über Maßnahmen entscheiden.

Der 36-Jährige betonte aber bereits, dass er dem lettischen Nationalteam nicht mehr angehören wolle, so lange Bricis dort Trainer sei. Ob er damit einen kompletten Rücktritt meint oder in Zukunft "nur" auf sich allein gestellt trainieren will, konkretisierte er aber nicht.

Besonders pikant für die Konstellation im lettischen Biathlon-Verband: Bricis ist der Ehemann von Baiba Bendika (33), der besten Biathletin des Landes.