Jahr vorzeitig beendet: Bitteres Aus für deutsche Biathlon-Hoffnung!

Johanna Puff (22) kann immer noch nicht trainieren und verpasst so auch die letzten Rennen des Jahres. © Marco BERTORELLO / AFP

Wie der DSV am heutigen Montag bekannt gab, steht die 22-Jährige weder im Kader für die letzten Weltcup-Rennen in diesem Jahr im französischen Le Grand-Bornand, noch tritt sie beim letzten IBU-Cup des Jahres in Obertilliach in Österreich an.

Stattdessen wird ihr Platz, den sie sich als Beste der internen Qualifikationsrennen vor der Saison erkämpft hatte, von Anna Weidel (28) belegt, die im IBU-Cup bisher zweimal auf dem Podest gestanden hatte.

Wie Puff selbst auf Instagram verriet, liegt das aber nicht an ihren Leistungen, sondern daran, dass sie immer noch krank ist! Schon bei der ersten Weltcup-Station in Kontiolahti hatte sie nur ein Einzelrennen bestreiten können, weil sie danach erkrankt ausgefallen war.

"Keine weiteren Rennen für mich in diesem Jahr", schrieb die Junioren-Weltmeisterin. "Leider bin ich immer noch nicht zurück im Training. Ziemlich enttäuschend, aber Gesundheit geht vor!"

Ob sie bei den Heimrennen in Oberhof und Ruhpolding im Januar wieder an den Start gehen kann, kommt neben ihrer Gesundheit wohl auch auf die Leistungen ihrer Teamkolleginnen in Frankreich an - sollten sich die Top-Ergebnisse des vergangenen Wochenendes fortsetzen, wird es schwierig, einen Platz für Puff freizuräumen.