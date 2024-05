Entlassung nach fünf Tagen? Job-Chaos um deutsche Biathlon-Legende!

Sofia (Bulgarien) - Große Verwirrung um Ricco Groß (53)! Erst am vergangenen Freitag wurde die deutsche Biathlon-Legende vermeintlich als Trainer der bulgarischen Auswahl vorgestellt, keine ganze Woche später scheint sich das Abenteuer schon wieder erledigt zu haben. Alles nur ein großes Missverständnis? Der viermalige Olympiasieger klärt auf.

Ricco Groß (53) hat einen neuen Job, allerdings nicht als Trainer der bulgarischen Nationalmannschaft. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie der Biathlon-Verband des Landes am Donnerstag mitteilte, habe man sich dazu entschlossen, die Zusammenarbeit "aufgrund unterschiedlicher Anforderungen beider Parteien" zu beenden.

Der Grund sei nicht finanzieller Natur, sondern organisatorischer. Demnach habe der Ruhpoldinger "andere Verpflichtungen", die sich mit den Aufgaben als Coach der bulgarischen Nationalmannschaft beißen würden.

Dabei feierte der Verband die Verpflichtung des neunfachen Weltmeisters vor wenigen Tagen noch als großen Coup und pries den 53-Jährigen als "Legende des Weltbiathlons" an.

Zudem soll er ein Arbeitspapier bis zum Ende der Olympischen Winterspiele 2026 in Italien unterzeichnet haben, hieß es.

"Das war eine Falschmeldung, ich habe dort keinen Vertrag unterschrieben", erklärte Groß nun gegenüber chiemgau24.de.

Stattdessen heuert der gebürtige Sachse demzufolge am Stützpunkt Lenzerheide in der Schweiz als Trainer der neu gegründeten Gruppe für Junioren- und Elite-Athleten an.