Endlich offiziell: Neues Biathlon-Traumpaar bestätigt Beziehung!

Fotos wie diese gibt es von Johanna Puff und Lukas Hofer schon länger auf Instagram zu sehen. © Screenshot/Instagram/johanna.puff

Beflügelt ihre Liebe die beiden für die in den Startlöchern stehende Saison? Puff und Hofer verbrachten Teile ihrer Vorbereitung zusammen, wovon besonders die junge Deutsche profitieren kann.

Im vergangenen Winter holte sie ihre ersten beiden Siege im zweitklassigen IBU-Cup und wurde dafür mit dem Aufstieg in den Weltcup belohnt, wo sie auf Anhieb mehrfach in die Punkte fuhr.

Hofer hingegen ist schon seit über 15 Jahren bei den Elite-Biathleten dabei, gewann in seiner Karriere schon zwei olympische Bronzemedaillen und stand viermal bei Weltmeisterschaften auf dem Podium.

Nach einer wahren Verletzungs-Odyssee kämpfte er sich in der vergangenen Saison wieder zurück in die Weltspitze. Sein großes Ziel: die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 vor der eigenen Haustür - und jetzt wohl gemeinsam mit Puff an seiner Seite.

Es ist nicht die einzige internationale Beziehung im deutschen Biathlon-Team: Philipp Nawrath (31) etwa ist mit der Norwegerin Karoline Knotten (29) zusammen, David Zobel (28) war viele Jahre mit der Französin Sophie Chauveau (25) liiert.