Materialzoff bei Biathlon-WM: Neureuther schießt gegen DSV-Ass!

Vanessa Voigt (26) überquerte in Nové Město häufig enttäuscht die Ziellinie - und haderte danach öffentlich mit ihrem Material. © Hendrik Schmidt/dpa

"Man reißt sich ein ganzes Jahr den Arsch auf und dann so was zum Höhepunkt. Ich will nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, wir haben da Redebedarf", hatte Voigt unter Tränen in der ARD geschimpft, nachdem es trotz nur einer Strafrunde gerade einmal für Platz 15 in der Verfolgung gereicht hatte - nicht zum ersten Mal in dieser Saison.

Das stößt Miriam Neureuther sauer auf: Ihrer Meinung nach beschwert sich Voigt viel zu viel über das Ski-Material.

"Dass sie so oft negativ über das Thema Material geredet hat - auch vor der WM - fand ich nicht gut, das kann man als Athlet so nicht machen aus meiner Sicht", betonte die 2019 zurückgetretene Biathletin bei Sport1.

Schließlich würden die Techniker immer ihr Bestes geben, morgens um sechs Uhr aufstehen, um den Sportlern die besten Ski zur Verfügung stellen zu können.

"Und umgekehrt kann es ihnen auch passieren, dass sie dir eine Rakete an den Fuß geben und du schießt dann fünfmal daneben. Da willst du auch nicht, dass der Techniker um die Ecke kommt und sagt: 'Mein Gott, bist du doof'", stellte Neureuther klar.

"Das macht man nicht und genauso wenig ist es in Ordnung, sich nach jedem Rennen über das Material zu beschweren."