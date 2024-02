Hass-Attacken und Beleidigungen: Deutscher Biathlon-Star Vanessa Voigt den Tränen nahe

Vanessa Voigt (26) wurde nach drei Auftritten bei der WM im tschechischen Nové Město aufs Übelste im Netz beleidigt. © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Thüringerin in einem Podcast der ARD Sportschau berichtete, habe sie "sehr oft Nachrichten gefunden, die echt erschreckend, die persönlich beleidigend waren", so Voigt.

Auf ihrem Instagram-Account hatte die 26-Jährige vor der WM drei Bilder gepostet. Unter dem Beitrag tobten sich in den vergangenen Tagen nach Platz 18 im Sprint und Rang 15 in der Verfolgung Menschen mit unsäglichen Hasskommentaren aus.

"Scheinwerfer an 🔦 Morgen starte ich in meine zweite Weltmeisterschaft. Es ist mir eine Ehre als Schlussläuferin für Deutschland in der Mixed-Staffel an den Start zu gehen", schrieb die Athletin.

Darauf bezugnehmend schrieb ein User: "Scheinwerfer aus. Du kraxelst den Berg hoch wie ne alte, steife Oma. Nur 0 schießen genügt einfach nicht. Lern Laufen!!!!"

Ergänzt wurde das durch unqualifizierte Kommentare wie "Ich dachte kurz ich habe die Slowmotion am TV eingeschalten" oder "das war ja wohl gar nix läuferisch, sorry aber auf 6 km so viel zu verlieren ist schon schlecht".