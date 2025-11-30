Nach Debakel-Auftakt: Biathletin lässt mit Angst-Beichte aufhorchen

Östersund (Schweden) - Enttäuschung pur! Die norwegische Frauen-Staffel ist mit einem Debakel in die olympische Biathlon -Saison gestartet.

Ingrid Landmark Tandrevold (29) erlebte einen bitteren Auftakt beim Biathlon-Weltcup. © Petr David Josek/AP/dpa

Zum Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund kam man nicht über Platz 13 hinaus. Besonders negativ stach dabei Ingrid Landmark Tandrevold (29) heraus, die einen rabenschwarzen Samstag erwischte.

Die 29-Jährige begann ihre Runde als zweite Läuferin ihrer Staffel auf Platz sechs, doch schon im Liegendanschlag unterlief ihr ein dicker Patzer, der sie in die Strafrunde schickte - und damit wertvolle Zeit kostete.

"Auf der Anzeige stand, dass ich zwei Extra-Patronen geschossen hatte. Aber ich dachte, ich hätte schon alle drei geschossen", erklärte die erfahrene Athletin nach dem Rennen gegenüber "NRK.no".

Diese Panne brachte sie merklich aus dem Konzept, denn im Stehendanschlag verschlechterte sich die Lage, als Tandrevold gleich zwei Scheiben verfehlte.