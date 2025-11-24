Nominierung steht: Diese deutschen Biathletinnen bekommen die letzten Weltcup-Plätze

Ruhpolding - Die Katze ist aus dem Sack: Nach extrem umkämpften Ausscheidungsrennen am Wochenende hat der Deutsche Ski-Verband die letzten zwei Plätze im Biathlon der Damen für den Auftakt in den Weltcup am Wochenende in Östersund vergeben.

Marlene Fichtner (22) bekommt einen der begehrten Weltcup-Plätze für Östersund. © IMAGO / CEPix

Marleen Fichtner und Anna Weidel dürfen ab Samstag in Schweden ran. Das gab der Verband am Montag auf Instagram bekannt. Bereits gesetzt waren Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Julia Tannheimer sowie Selina Grotian. Noch vor der Ausscheidung in Ruhpolding vergaben die Trainer zudem einen Platz an Janina Hettich-Walz.

Auch die Teams für den zweitklassigen IBU-Cup wurden festgelegt. Bei den Frauen starten dort in Obertilliach Julia Kink, Stefanie Scherer, Charlotte Gallbronner, Lisa Spark und Sophia Schneider. Wer überraschenderweise fehlt, ist Johanna Puff, der DSV kommentierte ihr Fehlen nicht.

Bei den Frauen dürfen aufgrund des Gesamtweltcups-Sieges der vergangenen Saison von Preuß bei den ersten beiden Weltcups sieben Athletinnen starten, da Preuß ein gesondertes Startrecht erhielt.

Schon in der vergangenen Woche hatte der Verband das Weltcup-Team bei den Männern bestimmt. Es besteht aus Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Simon Kaiser, Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller und Justus Strelow.