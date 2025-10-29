Biathlon-Talent (22) liebt Weltmeister (35) - vor drei Jahren heiratete er noch eine andere
Sizilien (Italien) - Neuer Traumpaar-Alarm am Biathlon-Himmel? Das brasilianische Talent Gaia Brunello (22) zeigt mit Fotos aus dem Urlaub, dass sie eine neue Liebe hat. Der Glückliche ist niemand Geringeres als der italienische Ex-Weltmeister Dominik Windisch (35) - dabei hatte er vor drei Jahren noch eine andere Frau geheiratet!
Auf Instagram postete die Südtirolerin, die seit Ende 2024 für die brasilianische Heimat ihrer Mutter an den Start geht, Bilder vom Liebes-Urlaub auf Sizilien. Dabei an ihrer Seite: Windisch, der unter anderem drei Olympiamedaillen für Italien gewann und sich 2019 zum Massenstart-Weltmeister krönte.
Sollten die Bilder noch nicht Beweis genug für die neue Beziehung der beiden sein, versah Brunello den Post mit dem Hashtag #inlove.
Dass Windisch, der seine erfolgreiche Karriere im Frühjahr 2022 beendet und im darauffolgenden Herbst seine langjährige Freundin Julia Pörnbacher geheiratet hatte, und seine Ehefrau kein Paar mehr sind, war bisher nicht öffentlich bekannt.
Den Antrag machte der Italiener Pörnbacher vier Jahre zuvor, nachdem er mit zwei Bronze-Medaillen von den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang nach Hause gekommen war, und zwar mit einem Ring, der aus einer dieser Medaillen geschmiedet wurde - eine Garantie dafür, dass die Ehe hält, war das aber natürlich nicht.
Biathlon: Gaia Brunello brachte Brasilien wieder auf die Weltcup-Bühne
Jetzt scheint der 35-Jährige, der sich nach seinem Karriereende dem Trainerdasein widmete und aktuell für die italienischen Junioren verantwortlich ist, sein neues Glück mit Brunello gefunden zu haben.
Die junge Brasilianerin erzielte schon bei den italienischen Junioren erste Erfolge im Biathlon, erhielt dann aber keinen Kaderplatz mehr und wechselte deshalb die Nation.
In der vergangenen Saison brachte sie Brasilien damit zum ersten Mal seit elf Jahren auf die große Biathlon-Bühne, absolvierte ihr erstes Weltcup-Rennen und ging auch bei der WM in der Lenzerheide an den Start.
Titelfoto: Bildmontage: FRANCK FIFE / AFP, Jonathan NACKSTRAND / AFP, Screenshot/Instagram/gaia.brunello