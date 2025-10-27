Skandal um Biathlon-Star immer größer! Neue Vorwürfe nach Urteil gegen Julia Simon

Albertville (Frankreich) - Der Skandal um den französischen Biathlon -Star Julia Simon (29) wird immer größer. Nachdem die zehnmalige Weltmeisterin am Freitag wegen Betrugs und Diebstahls zu drei Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 15.000 Euro verurteilt wurde , kommen neue Vorwürfe ans Licht.

Am Freitag gab Julia Simon (29) zu, ihre Teamkollegin und zwei weitere Personen beklaut zu haben, doch offenbar gibt es noch weitere Opfer. © JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Simon gestand vollumfänglich, dass sie die Kreditkarten ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (29) sowie einer Physiotherapeutin und einer weiteren Person aus der französischen Biathlon-Nationalmannschaft geklaut und damit Online-Einkäufe im Wert von rund 2300 Euro getätigt hatte.

Noch nun kommt heraus, dass offenbar noch weitere Teammitglieder von Simon beklaut wurden. Wie die L'Équipe berichtet, sollen im Zuge der Ermittlungen auch die Schwestern Anaïs Chevalier-Bouchet (32) und Chloé Chevalier (29) angegeben haben, beklaut worden zu sein.

So seien persönliche Gegenstände verschwunden und auch ein 50-Euro-Schein. Caroline Colombo (29) gab ebenfalls an, dass ihr Bargeld gefehlt habe, die Zweite des Gesamtweltcups der vergangenen Saison, Lou Jeanmonnot (26), gab zu Protokoll, dass ihr persönliche Gegenstände gefehlt hatten, nachdem sie sich mit Simon ein Zimmer geteilt hatte.

Die vier Geschädigten wurden alle im Zuge der Ermittlungen gegen Simon befragt, brachten ihre Vorwürfe allerdings nicht zur Anzeige, weshalb diese Tatbestände am Freitag in Albertville nicht verhandelt wurden.