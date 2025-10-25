Paukenschlag klärt Kreditkarten-Affäre: Biathlon-Star gesteht vor Gericht alles und wird verurteilt!

Albertville (Frankreich) - Paukenschlag vor Gericht! Biathlon-Star Julia Simon (29) hat in der berüchtigten " Kreditkartenaffäre " am Freitag im französischen Albertville vollumfänglich gestanden. Sie wurde zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe sowie einer Geldstrafe von 15.000 Euro verurteilt.

Julia Simon (29) am Freitag im Gericht im französischen Albertville östlich von Lyon. © JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Die 29-Jährige räumte "alle Taten" ein, wie unter anderem "L'Équipe" berichtet.

Demnach beging die Gesamtweltcupsiegerin von 2023 Kreditkartenbetrug an ihrer Kollegin Justine Braisaz-Bouchet (29) sowie einem weiteren Mitglied des französischen Stabs und missbrauchte deren Zahlungsmittel widerrechtlich für Einkäufe im Wert von "etwa 2300 Euro".

Die Betroffenen hatten Klage eingereicht, weshalb sich Simon vor Gericht mit Diebstahl- und Betrugsvorwürfen konfrontiert sah. Die Taten ereigneten sich während Trainingslagers in Norwegen im Sommer 2022.

Zunächst leugnete die zehnfache Weltmeisterin noch alles, beteuerte in Interviews ihre Unschuld und stellte ihrerseits Anzeige gegen Unbekannt wegen Identitätsdiebstahls. Nun rang sie sich doch zu einem Geständnis durch.

Dabei entschuldigte sie sich auch bei Braisaz-Bouchet und einer Betreuerin. Sie könne sich ihre Taten "nicht erklären" und arbeite inzwischen mit einem Psychologen, um "das alles zu verstehen und mich weiterzuentwickeln".

"Ich muss es verdrängt haben, ich kann mich nicht daran erinnern", wird Simon von L'Équipe zitiert. "Ich habe so etwas wie einen Blackout", antwortete sie zudem auf die Nachfrage des Staatsanwalts, warum sie überhaupt Fotos der Bankkarten ihrer Kollegin habe.