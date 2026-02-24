Preuß und Wierer treten Rücktritts-Welle los: Nächster Biathlon-Star beendet Karriere!

Slowakei - Sie ist da, die zuverlässig nach den Olympischen Spielen beginnende Rücktrittswelle im Biathlon ! Nachdem Franziska Preuß (31) und Dorothea Wierer (35) bereits nach dem letzten Olympia-Rennen ihr Gewehr in den Schrank gestellt haben, erklärt jetzt mit Paulina Bátovská Fialková (33) die nächste Athletin ihren Rücktritt. Sie wird allerdings noch die letzten Rennen der Saison bestreiten.

Die slowakische Biathletin Paulina Bátovská Fialková (33) beendet ihre Karriere. © Javad Parsa/NTB/dpa

"Biathlon war ein Teil von mir, seit dem ersten Training in der Kindheit bis hin zu Weltcup-Podien", sagte Bátovská Fialková in einer Videobotschaft auf Instagram.

In ihrer Karriere habe sie alles durchgemacht: "Ich habe Feuerproben bestanden, langsam meinen Weg nach oben bis zur Elite gemacht, bin am Tiefpunkt angekommen, habe Burnout und Verzweiflung erlebt, aber auch meine Stärke und Motivation wiedergefunden. Habe Opfer gebracht, komplette Erschöpfung erlebt", fasste die Slowakin ihre Laufbahn zusammen.

Die 33-Jährige hatte bereits 2011 ihr Weltcup-Debüt gefeiert, damals noch unter ihrem Geburtsnamen Fialková, und bringt es auf beachtliche 298 Weltcup-Starts. Zehnmal schaffte sie dabei den Sprung auf das Podest, in ihrer besten Saison 2018/19 belegte sie den sechsten Platz im Gesamtweltcup.

2022 heiratete sie den slowakischen Geher Miloš Bátovsky (46) und legte in der Saison 2023/24 eine Babypause ein: Tochter Romana kam genau an Heiligabend 2023 zur Welt.

Doch auch nach ihrem Comeback konnte sie wieder an ihre vergangenen Leistungen anknüpfen, stand etwa vergangene Saison noch gemeinsam mit Preuß und Selina Grotian (21) auf dem Podium.