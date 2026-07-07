Biathlon-Star liebt Ski-Langläufer: Sie sind das neue Traumpaar des Wintersports
Norwegen - Abseits der Saison auf den schneebedeckten Pisten dieser Welt haben sich die Herzen von zwei Wintersportlern zunächst klammheimlich füreinander erwärmt. Jetzt machte Biathlon-Star Juni Arenkleiv (27) ihre Liebe zu Ski-Langläufer Aron Aakre Rysstad (27) offiziell.
Die Norwegerin hatte bereits vor einigen Tagen Urlaubsbilder mit ihrem neuen Freund bei Instagram gepostet. Dazu schrieb sie: "Höhepunkt der Nationalromantik." Darunter wurde bereits zur Beziehung gratuliert. "Das geht schnell", schrieb ein User.
Der Sender "TV2" hakte daraufhin bei der Biathletin nach, Juni Arnekleiv bestätigte in einer SMS, dass die beiden ein Paar sind, und fügte gleich eine Liebeserklärung an: "Ein gut aussehender und sympathischer Junge vom Land mit einem charmanten Dialekt und Norwegens coolster Herren-Tracht."
Die 27-Jährige gehört seit Jahren zum Weltcup-Team der Norwegerinnen, überraschte gleich bei ihrem WM-Debüt 2023, als sie in Oberhof in Sprint und Verfolgung die Plätze 12 und 13 belegte.
Ihre bislang beste Saison legte die Norwegerin 2023/24 hin, als sie im Gesamtweltcup den 13. Platz belegte, mit der Staffel mehrfach siegte und beim Weltcup in Ruhpolding in der Verfolgung auf dem dritten Rang einkam.
In der abgelaufenen Saison lief es für sie alles andere als ideal, die Bronzemedaille mit der Staffel bei den Olympischen Winterspielen war aber eines der Highlights ihrer Karriere.
Neues Liebespaar feiert gemeinsam beim WM-Public-Viewing in Oslo
Ihr Freund Aron Aakre Rysstad gehört ebenfalls seit mehreren Jahren zur norwegischen Elite im Skilanglauf. Sein bestes Ergebnis in der Vorsaison war ein achter Platz beim Weltcup-Sprint im norwegischen Drammen.
Wie lange die beiden bereits zusammen sind, ist unklar. Allerdings postete Arnekleiv Ende April Fotos aus Rom. Darauf ist Rysstad zwar nicht zu sehen, doch es liegt nahe, dass sie mit ihm bereits dort urlaubte.
Beide sind auf jeden Fall aktuell im Fußball-Fieber. Denn sie besuchten gemeinsam das Public Viewing im Ullevaal Stadion in Oslo zum Achtelfinalspiel der Norweger gegen Brasilien bei der WM und feierten den Erfolg von Erling Haaland und Co.
Im Winter wollen sie selbst dann wieder für Furore in ihren Sportarten sorgen.
Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshot/Instagram/juniarnekleiv