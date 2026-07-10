"Trauriges Update": Fahrradunfall stoppt Bronze-Biathlet

Schweden - Zwangspause für Viktor Brandt (27)! Der schwedische Biathlet muss sein Sommertraining aufschieben. Schuld daran ist ein offenbar ziemlich heftiger Fahrradunfall, wie der Staffel-Weltmeister von 2024 nun publik machte.

Der Olympia-Dritte Viktor Brandt (27, r.) erholt sich aktuell von einem Fahrradunfall. © FRANCK FIFE / AFP

Auf Instagram teilte der 27-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, auf dem er betrübt im Schnee hockt. "Etwas dramatisch vielleicht, aber ich habe ein trauriges Update von meinem Sommerjob."

Zwischen den Saisons hat der Skandinavier die Skier anscheinend gegen zwei Räder getauscht, was jedoch nicht nach Plan lief. Denn vergangenen Monat sei er bei einer Tour unglücklich gestürzt und habe sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen.

"Die Genesung dauert leider deutlich länger als erhofft", erklärte Brandt jetzt. "Das ist schade und frustrierend, aber hoffentlich bin ich bald wieder auf der Piste."

Viele solcher Rückschläge musste der Skijäger seit seinem Weltcup-Debüt im März 2023 noch nicht hinnehmen. 2024 holte er bei den Weltmeisterschaften in Nové Mesto die Goldmedaille mit der Staffel, zwei Jahre später kam in derselben Disziplin an der Seite von Jesper Nelin (33), Martin Ponsiluoma (30) und Sebastian Samuelsson (29) dann noch Olympia-Bronze in Antholz dazu.

In der vergangenen Saison lief er zudem regelmäßig in die Punkteränge und belegte am Ende immerhin den 29. Platz im Gesamtweltcup.