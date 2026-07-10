"Trauriges Update": Fahrradunfall stoppt Bronze-Biathlet
Schweden - Zwangspause für Viktor Brandt (27)! Der schwedische Biathlet muss sein Sommertraining aufschieben. Schuld daran ist ein offenbar ziemlich heftiger Fahrradunfall, wie der Staffel-Weltmeister von 2024 nun publik machte.
Auf Instagram teilte der 27-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, auf dem er betrübt im Schnee hockt. "Etwas dramatisch vielleicht, aber ich habe ein trauriges Update von meinem Sommerjob."
Zwischen den Saisons hat der Skandinavier die Skier anscheinend gegen zwei Räder getauscht, was jedoch nicht nach Plan lief. Denn vergangenen Monat sei er bei einer Tour unglücklich gestürzt und habe sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen.
"Die Genesung dauert leider deutlich länger als erhofft", erklärte Brandt jetzt. "Das ist schade und frustrierend, aber hoffentlich bin ich bald wieder auf der Piste."
Viele solcher Rückschläge musste der Skijäger seit seinem Weltcup-Debüt im März 2023 noch nicht hinnehmen. 2024 holte er bei den Weltmeisterschaften in Nové Mesto die Goldmedaille mit der Staffel, zwei Jahre später kam in derselben Disziplin an der Seite von Jesper Nelin (33), Martin Ponsiluoma (30) und Sebastian Samuelsson (29) dann noch Olympia-Bronze in Antholz dazu.
In der vergangenen Saison lief er zudem regelmäßig in die Punkteränge und belegte am Ende immerhin den 29. Platz im Gesamtweltcup.
Biathlon-Ass Viktor Brandt nimmt seinen Fahrradunfall mit Humor
Seinen Verletzungsdämpfer nahm Brandt trotz dramatischer Einleitung am Ende auch mit Humor.
"Positives Fazit: Zum Glück hatte ich einen Helm auf; ja, das Fahrrad hat den Sturz überstanden. (Danke an alle, die nachgefragt haben); meine Narben-Sammlung wächst", schrieb der Biathlet zum Abschluss seines Gesundheitsupdates.
In einem Kommentar kündigte er zudem an, das Workout auf dem Fahrrad künftig nach drinnen verlagern zu wollen. Auf dem Hometrainer sollten sich die Unfälle dann in Grenzen halten.
Titelfoto: FRANCK FIFE / AFP