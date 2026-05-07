Listen enthüllen: Deutsches Biathlon-Juwel fliegt aus Olympiakader, eine andere aus Spitzenteam

Planegg - Der deutsche Biathlon sortiert sich nach dem Karriere-Ende von Franziska Preuß (32), und mit viel frischem Wind im Trainerteam , aktuell komplett neu. Nun wurden die Kaderlisten für die kommende Saison veröffentlicht, wobei zwei Frauen herbe Rückschläge einstecken müssen.

Selina Grotian (22) gehört nicht mehr dem Olympia-Kader an. © Sven Hoppe/dpa

Nach großen gesundheitlichen Problemen in der vergangenen Saison haben die beiden talentierten Läuferinnen Selina Grotian (22) und Johanna Puff (23) ihren Status verloren.

Während Grotian nicht mehr dem sogenannten Olympia-Kader, sondern "nur" noch dem Perspektivkader angehört, fiel Puff komplett aus dem Raster. Sie ist intern beim DSV nur noch in der Lehrgangsgruppe B.

Dem Olympia-Kader generell gehören mit Janina Hettich-Walz (29), Julia Tannheimer (20) und Vanessa Voigt (28) nur noch drei Athletinnen an. Zum Perspektivkader zählen neben Grotian Marlene Fichtner (23), Julia Kink (22), Sophia Schneider (28) und Anna Weidel (29).

Beim Deutschen Ski-Verband gehören Olympia- und Perspektivkader gemeinsam der sogenannten "Lehrgangsgruppe 1a" an, deren Athletinnen auf eine Nominierung für die Rennen im Weltcup hoffen können.

Der Lehrgangsgruppe 1b gehören neben Puff Hanna Kebinger (28), Johanna Lehnung (21), Alma Siegismund (20), Mareike Braun (26) und Sophie Patz (20) an.