Listen enthüllen: Deutsches Biathlon-Juwel fliegt aus Olympiakader, eine andere aus Spitzenteam
Planegg - Der deutsche Biathlon sortiert sich nach dem Karriere-Ende von Franziska Preuß (32), und mit viel frischem Wind im Trainerteam, aktuell komplett neu. Nun wurden die Kaderlisten für die kommende Saison veröffentlicht, wobei zwei Frauen herbe Rückschläge einstecken müssen.
Nach großen gesundheitlichen Problemen in der vergangenen Saison haben die beiden talentierten Läuferinnen Selina Grotian (22) und Johanna Puff (23) ihren Status verloren.
Während Grotian nicht mehr dem sogenannten Olympia-Kader, sondern "nur" noch dem Perspektivkader angehört, fiel Puff komplett aus dem Raster. Sie ist intern beim DSV nur noch in der Lehrgangsgruppe B.
Dem Olympia-Kader generell gehören mit Janina Hettich-Walz (29), Julia Tannheimer (20) und Vanessa Voigt (28) nur noch drei Athletinnen an. Zum Perspektivkader zählen neben Grotian Marlene Fichtner (23), Julia Kink (22), Sophia Schneider (28) und Anna Weidel (29).
Beim Deutschen Ski-Verband gehören Olympia- und Perspektivkader gemeinsam der sogenannten "Lehrgangsgruppe 1a" an, deren Athletinnen auf eine Nominierung für die Rennen im Weltcup hoffen können.
Der Lehrgangsgruppe 1b gehören neben Puff Hanna Kebinger (28), Johanna Lehnung (21), Alma Siegismund (20), Mareike Braun (26) und Sophie Patz (20) an.
Biathlon: Bei den Männern gehören nur noch sechs Athleten der Lehrgangsgruppe 1a an
Für Selina Grotian ist der Verlust des Status "Olympia-Kader" extrem schmerzhaft, da sie in der angelaufenen Saison vom Pech verfolgt war.
Beim Weltcup-Auftakt in Östersund erkrankte sie an Corona, die Infektion warf sie enorm zurück, sodass ihr die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele nur auf den letzten Drücker gelang.
Dort blieb sie mit den Plätzen 55,52 und 41 in Einzel, Sprint und Verfolgung aber weit hinter ihren eigenen Erwartungen zurück.
Noch dramatischer lief es bei Johanna Puff, die im Dezember im zweitklassigen IBU-Cup mitten im Rennen kollabierte, eine Panikattacke erlitt und sich später herausstellte, dass sie an einer Herzmuskelentzündung litt. Damit war die Saison für sie beendet.
Beide wollen trotz ihrer "Abstufungen" in der neuen Saison aber wieder angreifen und beweisen, wozu sie fähig sind.
Bei den Männern ist die wohl größte Überraschung, dass der Lehrgangsgruppe 1a nur noch sechs Athleten angehören. Das sind Philipp Horn (31), Philipp Nawrath (33), Justus Strelow (29), David Zobel (29), Danilo Riethmüller (26) und Leonhard Pfund (22), der damit aufsteigt.
Von diesem Sextett reihen sich die ersten vier Männer im Olympia-Kader ein, Riethmüller und Pfund im Perspektivkader. In der Lehrgangsgruppe 1b befinden sich Lucas Fratzscher (31), Fabian Kaskel (22), Franz Schaser (23), Elias Seidl (21), Simon Kaiser (26) und Roman Rees (33). Für die beiden Letzteren ist es ein Abstieg.
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