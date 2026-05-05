Erst Traumhochzeit, jetzt Baby-News! Biathlon-Star schwebt auf Wolke sieben

Norwegen - Aufregende Zeiten für Biathlon-Ass Ragnhild Femsteinevik (30)! Die zweifache WM-Medaillengewinnerin feierte erst am Wochenende eine Traumhochzeit mit ihrem langjährigen Partner Aslak Årsvoll Undheim – und lüftet jetzt ein süßes Geheimnis: Im Herbst erwartet die Norwegerin ihr erstes Kind!

Ihren ersten und bisher einzigen Weltcupsieg feierte Ragnhild Femsteinevik (30, 2.v.l.) 2023 mit der norwegischen Damenstaffel. Jetzt kehrt sie dem Biathlon erst einmal den Rücken – aus gutem Grund. © Sven Hoppe/dpa

Als der norwegische Biathlon-Verband vergangene Woche seine Kaderzusammenstellung für die kommende Saison bekannt gab, fehlte Femsteinevik überraschenderweise sowohl im A- als auch im B-Team. Jetzt ist allerdings klar, dass trotz einer schwachen vergangenen Saison keine Ausbootung dahintersteckt, sondern freudige Nachrichten!

Auf Instagram teilte die 30-Jährige am Dienstag nämlich ein Video, auf dem sie fröhlich durch den Raum tanzt – in der Hand eine Reihe Ultraschallbilder.

"50 Prozent fertig gebacken", schrieb die Norwegerin dazu und versah den Post mit mehreren Emojis, darunter ein blaues Herz. Ein Hinweis darauf, dass sie einen Jungen erwartet?

Erst am Montag hatte Femsteinevik mit einem Hochzeitsbild auf Instagram verkündet, dass sie am vergangenen Wochenende den Bund fürs Leben eingegangen ist.

"02.05.25 – wir beide für immer", kommentierte die 56-malige Weltcupstarterin das Foto – wohl wissend, dass sie eigentlich bereits zu dritt sind.