Erst Traumhochzeit, jetzt Baby-News! Biathlon-Star schwebt auf Wolke sieben
Norwegen - Aufregende Zeiten für Biathlon-Ass Ragnhild Femsteinevik (30)! Die zweifache WM-Medaillengewinnerin feierte erst am Wochenende eine Traumhochzeit mit ihrem langjährigen Partner Aslak Årsvoll Undheim – und lüftet jetzt ein süßes Geheimnis: Im Herbst erwartet die Norwegerin ihr erstes Kind!
Als der norwegische Biathlon-Verband vergangene Woche seine Kaderzusammenstellung für die kommende Saison bekannt gab, fehlte Femsteinevik überraschenderweise sowohl im A- als auch im B-Team. Jetzt ist allerdings klar, dass trotz einer schwachen vergangenen Saison keine Ausbootung dahintersteckt, sondern freudige Nachrichten!
Auf Instagram teilte die 30-Jährige am Dienstag nämlich ein Video, auf dem sie fröhlich durch den Raum tanzt – in der Hand eine Reihe Ultraschallbilder.
"50 Prozent fertig gebacken", schrieb die Norwegerin dazu und versah den Post mit mehreren Emojis, darunter ein blaues Herz. Ein Hinweis darauf, dass sie einen Jungen erwartet?
Erst am Montag hatte Femsteinevik mit einem Hochzeitsbild auf Instagram verkündet, dass sie am vergangenen Wochenende den Bund fürs Leben eingegangen ist.
"02.05.25 – wir beide für immer", kommentierte die 56-malige Weltcupstarterin das Foto – wohl wissend, dass sie eigentlich bereits zu dritt sind.
Biathlon: Kehrt Ragnhild Femsteinevik nach einer Babypause in den Weltcup zurück?
Ihr Karriereende hat Femsteinevik bisher nicht verkündet, plant somit wohl, nach ihrer Babypause wieder in den Biathlon-Zirkus zurückzukehren.
Inzwischen hat die 30-Jährige dort einige prominente Vorbilder: So feierte die Deutsche Janina Hettich-Walz (29) in der Vorsaison ihr Comeback nach der Geburt ihrer Tochter im Februar 2025, zwei Jahre zuvor wurde die Französin Justine Braisaz-Bouchet (29) Mama und feierte im Winter nach der Geburt ihrer Tochter gar fünf Weltcup-Siege und drei WM-Titel.
Ein wohl rekordverdächtiges Comeback legte die Lettin Baiba Bendika (34) hin, die im November 2023 nur zwei Monate nach der Entbindung schon wieder im Weltcup an den Start ging.
Das wird bei Femsteinevik angesichts ihres fehlenden Kaderstatus wohl nicht der Fall sein – doch die 30-Jährige hat nun ohnehin ganz andere Dinge im Kopf als Biathlon.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/Instagram/ragnhild5