Deutsche Biathletin packt über Horror-Unfall aus: Sie brauchte eine Zungen-Transplantation!

Die deutsche Biathletin Juliane Frühwirt erlitt im März einen Unfall. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie sogar eine Zungentransplantation brauchte!

Von Aliena Rein

Innsbruck (Österreich) - Kaum vorstellbar, was sie in den vergangenen Monaten durchgemacht hat! Die deutsche Biathletin Juliane Frühwirt (26) hatte im März einen Unfall und musste ins Krankenhaus - und verriet jetzt, was dieser für dramatische Folgen hatte.

So zeigte sich die deutsche Biathletin Juliane Frühwirt (26) schon im März auf Instagram - was genau ihr passiert war, behielt sie aber für sich. © Screenshot/Instagram/jule_fruehwirt98 "Und so endete diese Pleiten-, Pech- und Pannensaison dann schließlich auch noch (mal wieder) im Krankenhaus. Wenn schon scheiße, dann wohl richtig", schrieb Frühwirt damals auf Instagram zu einem Foto von sich, das sie mit einer blutigen Kompresse vor dem Mund zeigte. Was genau geschehen war, behielt die zehnmalige Weltcup-Starterin für sich, kündigte aber an, dass eine OP nötig sei und sie zunächst eine Pause machen werde. Vor wenigen Tagen gab sie dann ebenfalls auf Instagram erstmals einen Einblick in die Qualen, die sie in den vergangenen Monaten durchlebte - ihre Liste an Verletzungen hat es in sich. Biathlon Biathlon-Stars aus der ganzen Welt kommen zu Mega-Event ins neue Heinz-Steyer-Stadion Denn bei ihrem Unfall in Galtür, den sie nach wie vor nicht genauer erläuterte, erlitt die 26-Jährige nicht nur einen Kieferbruch, Jochbeinbruch und "mehrere hässliche Zähne", sondern musste sogar eine Zungentransplantation durchführen lassen!

Juliane Frühwirt will sich zurück in den Biathlon kämpfen