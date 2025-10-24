Sie hat schon einen Neuen: Liebes-Aus bei deutschem Biathlon-Star!
Norwegen - Amor muss in die Strafrunde! Vor knapp zwei Jahren formte sich ein neues Traumpaar am Biathlon-Himmel, jetzt ist der Liebes-Schnee allerdings geschmolzen. Der deutsche Leistungsträger Philipp Nawrath (32) und die Norwegerin Karoline Offigstad Knotten (30) haben sich getrennt.
Das bestätigte der DSV-Athlet gegenüber dem norwegischen Sender "TV2".
"Es hat nicht geklappt zwischen uns, aber wir sind gut miteinander. Alles ist in Ordnung", erklärte der 32-Jährige. Seine Verflossene pflichtete bei: "Es ist vorbei, aber wir sind gute Freunde."
Wie schon bei ihrer Zusammenkunft ließen sich die beiden mit der Kommunikation ihres Beziehungsstatus offenbar Zeit, denn die zweifache Vize-Weltmeisterin hat bereits einen Neuen.
"Er wohnt etwas näher und spricht Englisch. Er lebt in Norwegen. Das macht es etwas einfacher", sagte die Skandinavierin dem Sender.
Ende 2023 gingen Nawrath und Knotten mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit, nachdem die Gerüchteküche schon einige Wochen gebrodelt hatte. "Wir haben es nicht versteckt, wir haben es nur nicht in irgendeiner Weise vermarktet", sagte die heute 30-Jährige damals dem "NRK".
Seitdem turtelte das Paar immer wieder an der Strecke und beglückwünschte sich gegenseitig mit Küssen zu Erfolgen - doch damit ist jetzt Schluss.
Karoline Offigstad Knotten kämpft um Platz im norwegischen Nationalkader
Sportlich möchte und muss vor allem Knotten diesen Winter ganz neu angreifen, nachdem sie im Frühjahr überraschend aus dem norwegischen Nationalkader für die Olympia-Saison 2025/26 gestrichen und durch Ragnhild Femsteinevik (30) ersetzt worden war.
Bei der Premiere des neu geschaffenen Loop One Festivals in München fuhr sie vor wenigen Tagen immerhin auf den sechsten Platz und empfahl sich so wieder für höhere Aufgaben.
"Ich bin sehr froh, dass mein Körper funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass ich das Nationalteam-Debakel gut überstanden habe. Ich muss noch viel arbeiten, aber jetzt werde ich mich konzentrieren und eine gute Saison bestreiten", freute sie sich gegenüber "TV2".
Ihr nun also Ex-Freund muss sich hingegen schon seit Mai keine Sorgen mehr um seinen Platz im DSV-Team machen.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Fabian Strauch/dpa