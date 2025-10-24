Sie hat schon einen Neuen: Liebes-Aus bei deutschem Biathlon-Star!

Norwegen - Amor muss in die Strafrunde! Vor knapp zwei Jahren formte sich ein neues Traumpaar am Biathlon-Himmel , jetzt ist der Liebes-Schnee allerdings geschmolzen. Der deutsche Leistungsträger Philipp Nawrath (32) und die Norwegerin Karoline Offigstad Knotten (30) haben sich getrennt.

Philipp Nawrath (32) beim Loop One festival in München - wohl als Single. © Sven Hoppe/dpa

Das bestätigte der DSV-Athlet gegenüber dem norwegischen Sender "TV2".

"Es hat nicht geklappt zwischen uns, aber wir sind gut miteinander. Alles ist in Ordnung", erklärte der 32-Jährige. Seine Verflossene pflichtete bei: "Es ist vorbei, aber wir sind gute Freunde."

Wie schon bei ihrer Zusammenkunft ließen sich die beiden mit der Kommunikation ihres Beziehungsstatus offenbar Zeit, denn die zweifache Vize-Weltmeisterin hat bereits einen Neuen.

"Er wohnt etwas näher und spricht Englisch. Er lebt in Norwegen. Das macht es etwas einfacher", sagte die Skandinavierin dem Sender.

Ende 2023 gingen Nawrath und Knotten mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit, nachdem die Gerüchteküche schon einige Wochen gebrodelt hatte. "Wir haben es nicht versteckt, wir haben es nur nicht in irgendeiner Weise vermarktet", sagte die heute 30-Jährige damals dem "NRK".

Seitdem turtelte das Paar immer wieder an der Strecke und beglückwünschte sich gegenseitig mit Küssen zu Erfolgen - doch damit ist jetzt Schluss.