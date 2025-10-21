Übler Sturz beim Loop One: Biathlon-Premiere endet blutig

München - Übler Zusammenstoß bei der Premiere des Loop One Festivals in München! Im Frauen-Finale des neu geschaffenen Biathlon-Events kollidierten die Norwegerin Karoline Offigstad Knotten (30) und die Österreicherin Lara Wagner (23) vor der Strafrunde heftig miteinander. Besonders Wagner war nach dem Unfall schwer gezeichnet.

Lara Wagner (23) hatte sich beim Sturz nach der ersten Runde ordentlich wehgetan. © imago / GEPA pictures

Nach dem ersten Schießen des Super Sprints mussten sowohl Knotten als auch Wagner in die Strafrunde abbiegen, Knotten war der Österreicherin allerdings so weit voraus, dass sie bereits wieder aus der Strafrunde herauslief, als Wagner einbiegen wollte.

Dabei krachten die beiden Frauen ineinander, Wagner flog geradezu über ihre norwegische Konkurrentin hinweg in die ringsherum aufgestellten Banden. Der Asphalt, auf dem gelaufen wurde, war an der Stelle zwar mit Teppich ausgekleidet, dieser dämpfte den Aufprall aber kaum.

Während Knotten mit Abschürfungen an den Beinen davon kam, erwischte es die 23-Jährige deutlich heftiger. Sie blutete heftig am Kinn, schien sich den TV-Bildern zufolge auch einen Zahn ausgeschlagen zu haben.

Auch wenn sie allen Grund dazu gehabt hätte, die zweimalige Junioren-Europameisterin gab nicht auf und setzte ihr Rennen als Einzelkämpferin am Ende des Feldes fort. Als Fünfzehnte und Letzte überquerte sie schließlich blutüberströmt die Ziellinie und wurde vom Publikum für ihren Kampfgeist gefeiert.