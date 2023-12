Thüringer Biathlet mit Gold-Kurs rückt ins Weltcup-Team

Hat in der Vergangenheit schon Weltcup-Luft geschnuppert: Philipp Horn (29) vom SV Eintracht Frankenhain rückt ins Weltcup-Team. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mitteilte, ersetzt der 29-Jährige Roman Rees (30). Horn habe tolle Leistungen in den ersten IBU-Cups der Saison gezeigt, sagte Felix Bitterling, Sportdirektor Biathlon, laut Mitteilung. Vor allem seien seine Laufzeiten sehr stark gewesen.

"Somit kommt er verdientermaßen ins Weltcupteam, nachdem Roman Rees an diesem Wochenende pausieren wird, um sich von den Infektausläufern zu erholen und gut für den Januar zu trainieren", so Bitterling weiter.

Am vergangenen Wochenende lief es für den aus Thüringen stammenden Horn richtig gut. Beim IBU-Cup in Idre Fjäll (Schweden) sicherte er sich über 12,5 Kilometer Verfolgung Silber, im Sprint (10 km) am Samstag stand er sogar ganz oben.

Insgesamt dreimal durfte der Mann vom SV Eintracht Frankenhain in der aktuellen IBU-Cup-Saison bereits aufs Podium steigen. In der Gesamtwertung liegt Horn derzeit auf Rang zwei - bestplatzierter Deutscher.