Tod mit nur 53 Jahren! Trauer um Ex-Biathlon-Star und Olympiasiegerin

Moskau (Russland) - Sie gehörte zur Weltspitze im Biathlon . Nun ist die russische Ex- Olympiasiegerin Galina Kuklewa im Alter von gerade einmal 53 Jahren verstorben.

Ex-Biathlon-Star Galina Kuklewa wurde nur 53 Jahre alt. (Archivfoto) © IMAGO / Kosecki

Am Dienstag bestätigte der russische Biathlonverband RBU auf seiner offiziellen Website die traurige Nachricht vom Tod einer der erfolgreichsten Wintersportlerinnen des Landes.

Bei den Olympischen Winterspielen 1998 im japanischen Nagano krönte Kuklewa ihre medaillenreiche Karriere mit dem Sprintsieg. Trotz eines Fehlschusses setzte sie sich damals mit neun Treffern aus zehn Schüssen hauchdünn durch, kam nur 0,7 Sekunden vor der deutschen Biathlon-Legende Uschi Disl (heute 55) ins Ziel.

"Dieser Sieg blieb allen nicht nur wegen des spannenden Kampfes in Erinnerung, sondern auch wegen der aufrichtigen Emotionen der Sportlerin auf dem Podium", schrieb der Verband in seinem Nachruf auf Kuklewa, sprach außerdem sein "aufrichtiges Beileid" aus.

Zugleich würdigte er die Karriere der neunfachen Weltcupsiegerin als "Vorbild für Hingabe an den Sport und Engagement für ihre Disziplin". Zur Todesursache wurden keine näheren Angaben gemacht.