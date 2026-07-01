Biathlon-Ass ist begeistert: Fußball-WM 2026 besser als Olympia-Gold!

USA - Während sich seine Nationalmannschaftskollegen in Ruhpolding bereits auf die neue Saison vorbereiten, ließ der norwegische Biathlet Vetle Sjåstad Christiansen (34) das Trainingscamp vorerst sausen und feuerte seine Landsmänner lieber bei der Fußball-WM 2026 in den USA an. Das runde Leder hat es ihm offenbar noch etwas mehr angetan als Ski und Schießgewehr.

Vetle Sjåstad Christiansen (34) gehört seit Jahren zur Biathlon-Weltspitze, aber sein Herz schlägt auch für König Fußball. © MICHAL CIZEK / AFP

Die gesamte Vorrunde begleitete der 34-Jährige sein Team um Superstar Erling Haaland (25) beim Mega-Event und teilte mehrere Fotos und Videos auf Instagram.

Christiansen präsentierte die Norwegen-Flagge vor dem Gillette Stadium, wo er anschließend die 1:4-Pleite im dritten Gruppenspiel gegen Frankreich verkraften musste, oder sang mit zahlreichen norwegischen Fans "Wir können ganz Schweden kaufen, wenn wir wollen" vor dem 3:2-Erfolg gegen Senegal.

"Das ist viel größer als all meine sportlichen Erfolge und alles, woran ich beteiligt war", schwärmte der Wintersportler nun nach seiner Rückkehr gegenüber TV2. "Beim Biathlon versuchen wir alles, um keine Emotionen zu empfinden. Es hier mit Tausenden norwegischen Fans zu erleben, war absolut einzigartig."

Selbst der Gewinn der olympischen Goldmedaille, die er 2022 mit der Staffel in Peking holte, würde nicht an sein WM-Erlebnis in den Vereinigten Staaten herankommen.

"Eine Goldmedaille ist fantastisch und etwas, worauf ich mein ganzes Leben hingearbeitet habe, aber schaut euch das doch einfach an: Fußball!", war Christiansen Feuer und Flamme.