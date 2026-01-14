Mannschaft reist geschlossen an: Biathlon-Star Bakken (†27) beigesetzt

Lillehammer (Norwegen) - Vor rund drei Wochen starb der norwegische Biathlon-Star Sivert Guttorm Bakken (†27) aus noch ungeklärter Ursache. Nun nahmen seine Familie, Freunde und Teamkollegen Abschied von dem viel zu früh Verstorbenen.

Die Trauerfeier für Sivert Guttorm Bakken (†27) wurde in der Nordre-Ål-Kirche in Lillehammer abgehalten. © IMAGO / NTB

In einer voll besetzten Kirche in Lillehammer, vor der sich zwischenzeitlich sogar Schlangen bildeten, wurde Bakken am Dienstagvormittag in einer rund anderthalbstündigen Zeremonie verabschiedet, auch seine Kollegen aus der Biathlon-Nationalmannschaft reisten am Montag von Oberhof nach Lillehammer, um an der Beerdigung ihres Freundes teilzunehmen.

"Es war wunderschön. Vor allem eine unglaublich würdige Ehrung. Aber das Schöne und das Traurige gehen oft Hand in Hand. Es war natürlich unglaublich traurig, aber es gab auch viele schöne Worte, die Sivert so beschrieben, wie er war", erzählte Vetle Sjåstad Christiansen (33) nach der Beisetzung bei VG.

Noch am Dienstagabend fliegt das Team zurück nach Deutschland, um sich auf die bereits am Mittwoch startenden Wettkämpfe in Ruhpolding vorzubereiten, doch der Reisestress ist der Gruppe völlig egal.

"Ich habe die Mannschaft seit dem Unglück nicht mehr gesehen, deshalb wird es etwas Besonderes sein, sie wiederzusehen", sagte Gesamtweltcup-Sieger Sturla Holm Lægreid (28), der die Rennen in Oberhof erkrankt verpasst hatte.

Er betonte: "Ich wollte unbedingt da sein, für sie, für die Familie und für Sivert. Mir ist es wichtig, hier zu sein, um mich von Sivert verabschieden zu können."