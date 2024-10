Traumhochzeit mit Hindernissen! Biathlon-Star enthüllt kuriose Panne

Östmark (Schweden) - Seit einigen Monaten ist die schwedische Biathletin Linn Gestblom (30), ehemals Persson, glücklich verheiratet. Auf Instagram teilte sie seither immer wieder Einblicke in ihren Traumtag - doch wie sie jetzt verriet, lief gar nicht alles rund!

Linn Gestblom (30) ist den Biathlon-Fans als Linn Persson bekannt. Seit ihrer Hochzeit geht sie unter ihrem neuen Namen an den Start. © Sven Hoppe/dpa

Ende Juni gab die Staffel-Olympiasiegerin von 2022 ihrem langjährigen Partner Christian Gestblom das Jawort. Doch der Bräutigam kam beinahe zu spät zur Trauung - wegen eines Popcorn-Vorfalls!

"Wir hatten an der Location ein kleines Zelt aufgestellt, in dem wir eine Popcornmaschine stehen hatten. Wir wollten es uns einfach machen und sie über Nacht da lassen", erzählte Gestblom dem schwedischen Expressen.

Das ging jedoch nach hinten los! "Allerdings war das Zelt nicht verschlossen – und so haben in der Nacht einige Leute Popcorn gemacht. Am Tag der Hochzeit war auf dem ganzen Boden überall Popcorn verteilt", verriet die 30-Jährige.

Es sei das pure Chaos gewesen, als der Bräutigam am Morgen der Zeremonie an der Location angekommen sei, habe er erst einmal anfangen müssen, zu putzen.

"Es wurde sehr stressig", verriet Gestblom. Die Konsequenz: Ihr Ehemann vergaß auch noch ihren Blumenstrauß!