11.04.2026 13:15 Überraschung! Biathlon-Star tritt doch nicht zurück und hängt noch eine Saison dran

Der zweimalige slowenische Biathlon-Weltmeister Jakov Fak bleibt dem Weltcup noch für ein Jahr erhalten. Eine hartnäckige Verletzung brachte ihn zum Umdenken.

Von Aliena Rein

Pokljuka (Slowenien) - Eigentlich hatte sich Biathlon-Urgestein Jakov Fak (38) schon von den Fans in seiner slowenischen Heimat verabschiedet, sein Karriereende für nach der Olympia-Saison bereits vor mehr als einem Jahr angekündigt. Jetzt macht der Routinier allerdings eine Kehrtwende und hängt doch noch eine Saison dran!

Jakov Fak (38) ist der erfolgreichste männliche Biathlet der slowenischen Geschichte. Jetzt bleibt er dem Verband ein weiteres Jahr erhalten. © Sven Hoppe/dpa 2025, als der Weltcup zuletzt Station auf der slowenischen Pokljuka machte, hatte Fak verkündet, dass dies sein letzter Auftritt vor heimischem Publikum sein würde. Über den Jahreswechsel 2026/27 kehrt die Biathlon-Elite nach Slowenien zurück, der zweimalige Weltmeister wollte also in der kommenden Saison eigentlich nicht mehr am Start sein. Doch eine hartnäckige Knieverletzung, die ihn über große Teile der vergangenen Saison außer Gefecht setzte, brachte den 38-Jährigen zum Umdenken: Wie er der Tageszeitung Delo zufolge im slowenischen Fernsehen bestätigte, will er im kommenden Winter doch noch einmal angreifen! Die abgelaufene Saison sei einfach nicht erfolgreich genug gewesen, um seine letzte zu sein: "Es gab nur wenige Lichtblicke im vergangenen Winter." Biathlon Geplatzter Traum und feste Pläne: Deutscher Biathlon-Star kündigt Karriereende an! Fak hatte sich am Meniskus verletzt und nach den ersten beiden Weltcupstationen im Dezember einer Operation unterziehen müssen. Gerade rechtzeitig zu den Olympischen Winterspielen in Antholz kehrte er auf die Loipe zurück, blieb jedoch im letzten Saisondrittel hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Biathlon: Jakov Fak will sich auch mit 38 weiter verbessern