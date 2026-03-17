Doppelte Babyfreude: Biathlon-Paar bekommt Zwillinge

Österreich - Sportlicher Nachwuchs im Doppelpack! Die beiden ehemaligen Biathleten Mari (39) und Benjamin Eder (45) freuen sich über die Geburt ihrer zuckersüßen Zwillingstöchter.

Mari Eder (38), früher Mari Laukkanen, war jahrelang Dauergast in der Loipe. © JOE KLAMAR / AFP

Das verkündete das Biathlon-Traumpaar am Sonntag mit einem Foto auf Instagram. Demnach kam das Baby-Duo bereits am 25. Februar zur Welt.

"Zwei niedliche kleine Mädchen haben die Welt betreten und unsere Herzen gestohlen", schrieben der Österreicher und die Finnin zu einem Schnappschuss mit den vier putzigen Baby-Füßen der Zwillingsschwestern.

In den Kommentaren gab sich die Crème de la Crème des Biathlonsports die Klinke mit Glückwünschen in die Hand.

Unter anderem gratulierten die dreifache Gesamtweltcupsiegerin Kaisa Mäkäräinen (43), die deutsche Olympiabronze-Gewinnerin Denise Herrmann-Wick (37) sowie deren frühere DSV-Kollegin Franziska Hildebrand.

Im Oktober hatte Mari den anstehenden und ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Ehemann in den sozialen Netzwerken angekündigt: "War den ganzen Sommer damit beschäftigt, Menschen heranwachsen zu lassen. Dauert noch etwas, aber wenn alles gutgeht, sind wir nächsten Winter eine vierköpfige Familie", schrieb sie damals.