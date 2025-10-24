Fremdkörper in der Kühlleitung! Friedrich und Co. warten auf Eiszeit in Altenberg

Die Altenberger Bobbahn musste den Piloten diese Woche eine Absage erteilen, weil die Bahn wegen eines technischen Problems nicht richtig gekühlt werden konnte.

Von Enrico Lucke

Altenberg - Seit Jahrzehnten läuft an und in der Altenberger Bobbahn alles wie in einem Schweizer Uhrwerk. Die Bahn ist pünktlich vereist, die Piloten sind immer happy mit dem Ausbau, viele Bahnrekorde sind die Folge. Doch vor der 43. Saison ist der "Wurm" drin ...

Das hatte Jens Morgenstern auch noch nie: Ein Fremdkörper in der Kühlleitung lässt den Eisausbau stocken.
Das hatte Jens Morgenstern auch noch nie: Ein Fremdkörper in der Kühlleitung lässt den Eisausbau stocken.  © Lutz Hentschel

Oder etwas anderes! Fakt ist, Bahnchef Jens Morgenstern musste den deutschen Skeleton-Piloten für die aktuell geplante Trainingswoche eine Absage erteilen.

"Leider hat sich in diesem Jahr ein technisches Problem eingeschlichen. In der Kühlleitung zum oberen Bahnabschnitt hat sich ein Fremdkörper verfangen, der noch nicht lokalisiert und damit auch noch nicht beseitigt werden konnte", berichtet Morgenstern.

Die Konsequenz: Der Start für Bob und Skeleton kann nicht vereist werden. Kein Start, kein Training. "Sowohl unsere Kollegen als auch die Fachfirmen arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung des Problems, sodass wir zuversichtlich sind, den Athletinnen und Athleten in Kürze den gesamten Eiskanal zur Verfügung stellen zu können", versichert der Bahnchef.

"Diese Saison wird meine letzte": Fünffacher Bob-Weltmeister Johannes Lochner hört auf
Bobsport "Diese Saison wird meine letzte": Fünffacher Bob-Weltmeister Johannes Lochner hört auf

Derzeit werden zumindest die "beiden unteren Abschnitte Stück für Stück unter Eis gesetzt". Die ersten Testfahrten könnten somit vom Junioren-Start durch die Rodler starten.

Wenn alles gut läuft, dann kann Francesco Friedrich (35, v.) mit seiner Crew ab 2. November in die Bahn.
Wenn alles gut läuft, dann kann Francesco Friedrich (35, v.) mit seiner Crew ab 2. November in die Bahn.  © Lutz Hentschel

Wenn's klappt, soll Pirnas Rekordweltmeister Francesco Friedrich (35) mit seiner Crew ab 2. November erstmals in diesem Winter in die Bahn, während seine internationale Konkurrenz in Lillehammer seit Wochen für Olympia testet.

Titelfoto: Lutz Hentschel

Mehr zum Thema Bobsport: