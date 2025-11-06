Czudaj jr. eifert Vater nach: "Gewisse Fähigkeiten habe ich bestimmt geerbt"

Altenberg - Im Altenberger Kohlgrund kämpft Alexander Czudaj (23) gerade um sein Ticket für den Europacup. Am Donnerstag fällt dazu die Entscheidung. Sein Vater wird ihm dafür nicht nur die Daumen drücken, auch wenn seine Fußstapfen riesig sind für den 23-Jährigen.

Wie der Vater, so der Sohn: Harald Czudaj (62, l.) mit Thronfolger Alexander (23). © Lutz Hentschel

Harald Czudaj (heute 62) wurde vor 31 Jahren Olympia-Sieger. In Lillehammer gewann er 1994 als Pilot des Vierers Gold. Dazu kommen vier WM-Medaillen.

Angesteckt von dem Bob-Virus wurde Czudaj jr. vor Jahren. Als er im Monobob 2020 bei den Youth Olympic Games gewann, hofften viele auf einen baldigen sächsischen Nachfolger für Francesco Friedrich (35).

Doch Alexander Czudaj war nie das Kraftpaket wie der Rekordweltmeister. Seine Startzeiten waren deshalb nicht so grandios, aber an den Lenkseilen und mental ist der Pilot vom BSC Sachsen Oberbärenburg richtig stark.

"Gewisse Fähigkeiten habe ich bestimmt von meinem Vater geerbt", schmunzelt er. Immer noch profitiert er von "Haro", der selbst mit seinen 62 Jahren hinter den Lenkseilen Platz nimmt.