Kommt der Überrollbügel für den Bob? Formel-1-Technik soll schwere Verletzungen verhindern

2024 sorgte der dramatische Unfall von Bob-Anschieber Sandro Michel für Schlagzeilen. Gibt's für die Formel 1 des Wintersports bald den Überrollbügel?

Von Enrico Lucke

München - Im Februar 2024 sorgte der dramatische Unfall von Bob-Anschieber Sandro Michel (29) für Schlagzeilen in Deutschland und der Schweiz. Geht's nach dem deutschen Verband, könnte dies künftig verhindern werden. Gibt's für die Formel 1 des Wintersports bald den Überrollbügel?

BSD-Chef Thomas Schwab (63) präsentiert den neuen Überrollbügel für den Bob. © TAG24/Enrico Lucke Zurück zum schweren Sturz: In Altenberg hatte damals der Schweizer Pilot Michael Vogt (27) die Kontrolle über den Schlitten verloren. Michel donnerte mit dem Kopf gegen das Eis, wurde bewusstlos, fiel raus und wurde anschließend vom zurückrutschenden 500 Kilogramm schweren Gerät überfahren. Rippenbrüche, gebrochenes Schulterblatt, abgeschlagene Muskeln, im Hüftbereich eine Wunde 35 mal 50 Zentimeter, Hüftknochen ausgekugelt. Der Aufschrei war groß.

Bobsport Fremdkörper in der Kühlleitung! Friedrich und Co. warten auf Eiszeit in Altenberg Die Verantwortlichen in Altenberg haben alles getan, dass Michel schnell versorgt wurde. Aber Fahrfehler im Rennsport können sie nicht verhindern.

Fahrfehler im Rennsport können nicht verhindert werden, Verletzungen schon. © IMAGO / momentphoto/Michael

Überrollbügel soll bis 2027/28 als Standard gebaut und eingeführt werden