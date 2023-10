Drama um Eislauf-Star: Mit 16 Weltmeisterin, mit 19 Karriere-Aus?

"Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht zu trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen, also habe ich natürlich Interesse daran, etwas Neues auszuprobieren", sagt die 19-Jährige RTL zufolge.

Die Olympiasiegerin von 2022 rechnet selbst offenbar nicht mehr damit, professionell auf dem Eis laufen zu können und deutete an, neue Wege zu gehen.

Anna Shcherbakova erkrankte im Sommer am Pfeifferschen Drüsenfieber und hat sich davon bislang nicht vollständig erholen können.

Mit ihrer ästhetischen Art zu laufen, begeisterte Anna weltweit die Eiskunstlauf-Fans. © MANAN VATSYAYANA / AFP

Tchaikovskaya, die selbst russische Meisterin im Eiskunstlauf war, betonte dabei den motivationalen Aspekt.

Shcherbakova hat mit ihren 19 Jahren bereits alles gewonnen, was man gewinnen kann. Sie ist mehrfache russische Meisterin, wurde 2021 in Stockholm Weltmeisterin und gewann 2022 in Peking die olympische Gold-Medaille. Das ist nicht mehr zu toppen!

Das durch das hochansteckende Epstein-Barr-Virus ausgelöste Pfeiffersche Drüsenfieber verheilt in der Regel vollständig, doch es können auch Komplikationen auftreten, die laut Bundesinstitut für Sportwissenschaft unter anderem zu ausgeprägten Erschöpfungszuständen führen können, die monatelang andauern.

Gerade für Leistungssportler kann ein schwerer Verlauf deshalb das Karriere-Aus bedeuten, denn ein konsistentes Training ist bei diesen Symptomen unmöglich und ein so großer Trainingsrückstand kann auf diesem Niveau nur schwer aufgeholt werden.

Für die Eiskunstlaufnation Russland wäre das ein herber Verlust. Gleichwohl gibt es mit Stars wie Kamila Valieva (17) längst junge talentierte Frauen, die bereit sind, den Platz der Moskauerin einzunehmen.