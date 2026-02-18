Aufstieg "in naher Zukunft"? IceFighters tüten Super-Deal ein

Konstantin Kessler (29) bleibt für mindestens zwei weitere Spielzeiten in Leipzig. © imago/eibner

Wie der Leipziger Verein am Mittwoch mitteilte, hat man sich mit Kessler auf einen Vertrag für zwei weitere Spielzeiten bis zum Ende der Saison 2027/2028 verständigt.

KSW-Geschäftsführer André Schilbach freut sich, den "absoluten Leistungsträger" des Teams halten zu können: "Konstantin hat uns in dieser Saison mit seinen Paraden oft genug im Spiel gehalten und Punkte gerettet."

Und auch der 29-Jährige selbst will hoch hinaus mit den IceFighters, wie er in einer Pressemitteilung verkündet: "Ich will meinen Teil dazu beizutragen, dass unser Standort eine gute sportliche Entwicklung nimmt, sich als Topteam der Oberliga etablieren kann und vielleicht in naher Zukunft die Tür Richtung DEL2 aufstößt."