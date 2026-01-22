Comeback nach acht Monaten Pause: Eishockey-Goalie aus den Birken überrascht mit diesem Detail

Krefeld/Dresden - Rund achteinhalb Monate, nachdem Eishockey -Goalie Danny aus den Birken (40) mit den Dresdner Eislöwen den Aufstieg in die DEL feierte, gab er am Dienstagabend sein Comeback in der DEL2. Dabei stand der ehemalige Nationaltorwart im Gehäuse der Krefeld Pinguine.

Danny aus den Birken (40) am 27. September 2024 für die Dresdner Eislöwen im Tor beim Auswärtsspiel in Krefeld. Am Dienstag hielt er mit derselben Maske für die Pinguine. © IMAGO / Brauer-Fotoagentur

Beim Tabellenersten der 2. Liga hatte der gebürtige Düsseldorfer Anfang Januar einen neuen Vertrag unterschrieben und mal wieder seine Rückkehr nach einer längeren Auszeit gefeiert.

Ein Detail fiel dabei während der Partie gegen den ESV Kaufbeuren besonders auf: die Maske! Denn auf der sah man noch seine alte Nummer 30, die er in Dresden trug. Zudem zeigt das Design des Kopfschutzes das Logo der Eislöwen und die Silhouette der Landeshauptstadt Sachsens.

Bei den Pinguinen läuft aus den Birken nun mit der 33 auf, soll dabei helfen, die Rückkehr in die DEL zu schaffen. Er komplettiert das Torhüter-Trio und stand am Dienstag beim 7:2-Erfolg gegen Kaufbeuren erstmals zwischen den Pfosten. Sein Team lag dabei mit 0:1 und 1:2 zurück, drehte dann aber auf und sicherte sich den Sieg.

Aus den Birken bekam dabei 23 Schüsse auf sein Tor, hielt dabei 21 Versuche und wies damit eine Fangquote von 91,3 Prozent auf. Ein starkes Comeback, auch wenn der 40-Jährige weiß, dass er nach der langen Zeit noch viel aufzuholen hat.