Droht sogar das Olympia-Aus? Leon Draisaitl wegen familiärem Krankheitsfall in die Heimat gereist

Köln - Vom 5. bis zum 22. Februar findet in Mailand das Eishockey -Turnier der Olympischen Winterspiele 2026 statt. Erstmals seit 2014 sind dann auch wieder die NHL-Stars mit von der Partie. Muss Deutschland aber auf seinen besten Spieler verzichten?

NHL-Star Leon Draisaitl (30) wird den Edmonton Oilers zunächst nicht zur Verfügung stehen. © Jason Franson/The Canadian Press/dpa

Superstar Leon Draisaitl (30), der in der besten Liga der Welt für die Edmonton Oilers auf Torejagd geht, ist völlig überraschend in seine Heimat Köln zurückgereist. Der Grund ist ein Krankheitsfall in der Familie.

"Natürlich werden wir ihn vermissen, aber die Arbeit kommt erst an zweiter Stelle", erklärt Oilers-Captain Connor McDavid (29), der gut mit dem 30-Jährigen befreundet ist.

Weiter führt der kanadische Megastar aus: "Wir denken natürlich an ihn und seine ganze Familie, und wir müssen uns um alles kümmern, während er weg ist."

Jeder in der Franchise sei ein Bruder, Vater, Sohn oder was auch immer, was an erster Stelle stehe, wie McDavid erklärt.

Zu den genauen Hintergründen, was in der Familie Draisaitl vorgefallen ist, machte der Klub keine Angaben. "Im Namen von Leon bittet der Klub um Privatsphäre", lassen die Oilers in einer Pressemitteilung verlauten.