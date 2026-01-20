Droht sogar das Olympia-Aus? Leon Draisaitl wegen familiärem Krankheitsfall in die Heimat gereist
Köln - Vom 5. bis zum 22. Februar findet in Mailand das Eishockey-Turnier der Olympischen Winterspiele 2026 statt. Erstmals seit 2014 sind dann auch wieder die NHL-Stars mit von der Partie. Muss Deutschland aber auf seinen besten Spieler verzichten?
Superstar Leon Draisaitl (30), der in der besten Liga der Welt für die Edmonton Oilers auf Torejagd geht, ist völlig überraschend in seine Heimat Köln zurückgereist. Der Grund ist ein Krankheitsfall in der Familie.
"Natürlich werden wir ihn vermissen, aber die Arbeit kommt erst an zweiter Stelle", erklärt Oilers-Captain Connor McDavid (29), der gut mit dem 30-Jährigen befreundet ist.
Weiter führt der kanadische Megastar aus: "Wir denken natürlich an ihn und seine ganze Familie, und wir müssen uns um alles kümmern, während er weg ist."
Jeder in der Franchise sei ein Bruder, Vater, Sohn oder was auch immer, was an erster Stelle stehe, wie McDavid erklärt.
Zu den genauen Hintergründen, was in der Familie Draisaitl vorgefallen ist, machte der Klub keine Angaben. "Im Namen von Leon bittet der Klub um Privatsphäre", lassen die Oilers in einer Pressemitteilung verlauten.
Edmonton Oilers äußern sich zur Ausfallzeit von Leon Draisaitl
In dieser kommt auch Edmonton Headcoach Kris Knoblauch (47) zu Wort. "Wir werden Leon vermissen und hoffentlich dauert es nicht allzu lange", macht der Kanadier klar und ergänzt: "Natürlich stehen wir hinter ihm in dieser Situation, die wirklich sehr bedauerlich ist."
Allerdings scheint der letztjährige Stanley-Cup-Finalist nicht lange auf seinen Assistenzkapitän verzichten zu müssen.
Denn nach Angaben der Oilers werde der gebürtige Kölner voraussichtlich Ende der nächsten Woche zum Team zurückkehren.
Bislang kommt der Zweite der Pacific Division auch gut ohne seinen zweitbesten Torjäger aus. Einem 6:0-Sieg gegen die Vancouver Canucks folgte ein 5:0-Erfolg gegen die St. Louis Blues.
Dennoch werden sich die Oilers freuen, wenn der letztjährige Gewinner der Maurice Richard Trophy für den erfolgreichsten Torschützen der Saison wieder an Bord ist.
Und auch DEB-Coach Harold Kreis (67) wird glücklich sein, wenn Draisaitl wieder auf dem Eis steht. Denn der Offensivspieler, dem seine erste Olympia-Teilnahme blüht, wird der wichtigste Mann in Mailand sein.
