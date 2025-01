Bangen um krebskranken Nationalspieler: DEL-Spiel wegen verschlechterten Zustands verlegt

Tobias Eder (26), Stürmer der Eisbären Berlin, ist an Krebs erkrankt. Jetzt hat sich sein Zustand kritisch verschlechtert. © Andreas Gora/dpa

Wie die Berliner am heutigen Dienstag bekannt gaben, wird das für den morgigen Mittwoch angesetzte Spiel gegen den ERC Ingolstadt nicht wie geplant stattfinden.

Aufgrund des "sich kritisch verschlechterten Gesundheitszustandes" von Eder sehe sich das Team nicht in der Lage, in Ingolstadt anzutreten, heißt es in der Mitteilung. In Absprache mit beiden Klubs und der Liga sei das Spiel auf den 26. Februar verlegt worden.

Der 26-Jährige war im Sommer bei der sportmedizinischen Untersuchung vor der neuen DEL-Saison mit einem bösartigen Tumor diagnostiziert worden.

Um welchen Krebs genau es sich handelte, gab Eder nicht bekannt, startete aber im November eine Movember-Kampagne, mit der auf Männergesundheit aufmerksam gemacht wird.

Der gebürtige Tegernseer appellierte an alle Fans der Eisbären: "Geht zur Vorsorge, tut es für euch selbst, tut es für eure Liebsten", sagte der Eishockey-Profi und ergänzte: "Am Ende des Tages ist nichts wertvoller als die Gesundheit."