2025 Geschichte geschrieben! Eislöwen begeistern fast 150.000 Fans

Dresden - Werden die Dresdner Eislöwen die Mannschaft des Jahres 2025 in Dresden oder sogar von Sachsen? Auch wenn's für den DEL-Aufsteiger sportlich extrem schwierig wird, die Klasse zu halten - die vergangenen zwölf Monate haben die Menschen emotional in den Bann gezogen und Eishockey weiter populär gemacht.

Aus extrem spritzen Winkel schob Tomas Sykora (35, 2.v.r.) die Scheibe ins Ravensburger Tor und machte den Aufstieg perfekt. © imago/eibner

Ein Blick allein auf die Zuschauerzahlen verrät: Die Eislöwen sind längst ein Publikumsmagnet. 72.298 kamen im Jahr 2025 zu den DEL2-Heimspielen, bereits 73.024 waren bei den ersten 17 DEL-Partien des Klubs im Löwenkäfig dabei. Die Nachfrage ist weitaus größer.

Macht 145.322 Zuschauer - unfassbar! Und dabei ging 2024 mit einer Niederlage gegen die Kassel Huskies (2:3 nach Penaltyschießen) zu Ende. Doch dann kamen die Play-offs und der Krimi um den DEL-Aufstieg im Finale.

Der Held war Tomas Sykora (35)! In der Verlängerung des entscheidenden siebten Spiels brachte der Stürmer die Scheibe am 29. April im Ravensburger Kasten unter und machte sich in Dresden unsterblich.