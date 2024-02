Crunchtime: Ab heute geht es für die Eislöwen um alles!

Dani Bindels (25, r.) und seine Teamkollegen müssen heute gegen Krefeld mit dem ehemaligen NHL-Star Christian Ehrhoff (41, l.) bestehen. © Lutz Hentschel

"Das ist eine wichtige Woche für uns, es ist Crunchtime", stellt auch Coach Niklas Sundblad (51) klar. Am Dienstag (19.30 Uhr) sind die Krefeld Pinguine zu Gast in der Eissporthalle, am Freitag geht es nach Weißwasser, ehe Ravensburg in der Landeshauptstadt aufschlägt.



Drei der vier Spiele stehen auf dem heimischen Eis an. Dresdens Coach hofft dabei auf ordentlich Unterstützung: "Letztes Heimspiel war eine Gänsehaut-Stimmung. Wir brauchen jeden Fan und jede Unterstützung, die wir bekommen können. Wir wollen zu Hause eine Macht sein, dafür sind die Zuschauer ein großer Faktor."

Doch gerade daheim haben die Eislöwen noch ordentlich Nachholbedarf. 30 Punkte wurden in der Eishalle geholt - Platz zwölf in der Heimtabelle. Auswärts sind es 34 - Platz fünf.